Fernando Olivera a los GRITOS contra Enrique Valderrama en pleno debate: "Usted encarna la corrupción"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el último minuto que tenía, el candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, arremetió contra Fernando Olivera con fuertes ataques, llamándolo "Popper" y utilizando frases emblemáticas similares a las suyas, desatando el caos en medio del debate presidencial.

Valderrama le recuerda a Toledo y lo llama "su jefe"

La accidentada llegada de Olivera a la sede de la segunda ronda del evento electoral ya presagiaba lo que se venía. Opositores le habían arrojado agua y lanzado improperios, ante lo que el candidato denunció que hasta robaron las pertenencias de su camioneta.

La terna 1 que abrió la primera fecha de esta segunda etapa estuvo conformada por Olivera y Valderrama, además de Walter Chirinos, del Prin. Todo parecía transcurrir con tranquilidad, con las propuestas primando en los discursos de los tres candidatos.

Al menos, así fue para 'Popy', quien, durante toda su intervención, no profirió ataques. Sin embargo, Valderrama aprovechó sus últimos segundos para dedicárselos enteramente a Olivera.

"Señor Popper Olivera, perdón, Popy Olivera. Usted encarna la corrupción en el país, polvo de la corrupción, en la cual se regodeó durante el gobierno de su jefe, de su patrón Toledo", señaló.

El candidato aseguró que Olivera "se puso de rodillas" frente al expresidente Toledo, pese a "saber que era un mal padre". Además, señaló que su lucha contra la corrupción "es una mentira".

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En el último minuto que tenía, el candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, aprovechó para arremeter contra Fernando Olivera. Le recordó su etapa trabajando para el gobierno de Alejandro Toledo, lo que provocó si iracunda respuesta, a pesar de que... pic.twitter.com/oNK8srQsZ3 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 31, 2026

En tanto, el candidato de Frente de la Esperanza esbozó una sonrisa ante la mención a Toledo, pero esta pronto desapareció segundos después, donde se alcanzó a ver que miraba a los moderadores diciendo "¿Qué es esto?".

Olivera pierde los papeles ante Valderrama

Enseguida, la intervención de Valderrama provocó la iracunda respuesta de Olivera, quien no pudo contener su rabia y respondió a los gritos, pese a que aun no le correspondía hablar.

Pese a ello, el aprista continuó sus ataques, los cuales fueron interrumpidos por los moderadores, quienes exhortaron a ambos candidatos a centrarse en sus propuestas.

La advertencia pareció pasar desapercibida por ambos, pues Valderrama continuó con sus ataques en sus últimos segundos, donde deslizó que Olivera debía ir a un centro de rehabilitación.

Los ánimos seguía caldeados, pues un furioso 'Popy' le volvió a responder a los gritos: "¡Ladrón!".

El candidato del APRA, Enrique Valderrama, encendió el primer bloque del debate presidencial con fuertes ataques contra Fernando Olivera, quien enfureció y respondió a los gritos, pese a que aun no era su turno.