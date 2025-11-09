Gobierno aprobó aumentar sueldo de diplomáticos: Embajadores ganarán 20 mil soles

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la nueva escala remunerativa del personal en actividad del Servicio Diplomático del Perú, de carácter pensionable y mensual.

Ganan hasta 20 mil soles

A través del Decreto Supremo N° 250-2025-EF se aprobó la nueva Remuneración por Categoría del Servicio Diplomático de la República fijando el sueldo desde los 8 mil soles hasta los 20 mil.

"La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas procede, de oficio, a la actualización de la nueva Remuneración por Categoría del SDR, establecida en el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo, en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP)", dice.

Según el primer artículo del decreto, los Embajadores pasan a ganar 20 mil soles, los ministros le siguen con 18 mil soles, ministros de consejos con 16 mil soles, consejero con 14 mil soles, primer secretario con 12 mil soles, el segundo secretario con 10 mil soles y el tercero con 8 mil soles.

Sueldo de diplomáticos

Derogan anterior sueldo

Esta es una medida que estará vigente desde el 15 de diciembre de este año y en su última disposición deroga el artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo N° 354-2015-EF "que aprueba disposiciones y fija montos de los conceptos que conforman la Política de Ingresos del personal en actividad del Servicio Diplomático de la República (SDR), a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo".

El documento al que se le derogó un artículo señalaba que los embajadores podía ganar 10 mil 600 soles y un tercer secretario hasta 5.300 soles.

Según la nueva resolución, el sueldo se financiará con cargo al presupuesto institucional de Cancillería, por lo que no se demandarán recursos adicionales al Tesoro Público.

De esta medida, resulta beneficiado el hijo de la expresidenta Dina Boluarte, David Eduardo Gómez Boluarte, quien hace casi un año fue designado como tercer secretario ante la Organización de las Naciones Unidad.

Es así como el gobierno de José Jerí, ha aprobado un decreto supremo en el que se aumenta el sueldo a diplomáticos, llegando a ganar hasta 20 mil soles.