Actualizan estado de emergencia: Zonas de riesgo serán monitoreadas de forma satelital

Como parte de las medidas complementarias al estado de emergencia para Lima y Callao para la lucha contra la criminalidad, se dispuso que las fuerzas del orden reciban apoyo satelital.

Apoyo extra a las fuerzas del orden

El Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, que declara estado de emergencia en Lima y Callao, y dicta medidas complementarias fue publicado el viernes 7 de noviembre en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Peruano.

Dentro de estas nueve medidas complementarias, la séptima dispone el uso de imágenes satelitales para que apoyen al Comité de Inteligencia como un aporte a la lucha contra el crimen.

"El CI, con apoyo de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), utiliza imágenes satelitales para el monitoreo en zonas de riesgo y control territorial en apoyo a la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas en tanto dure el estado de emergencia", dice el texto.

¿Qué es el CI?

El Comité de Inteligencia estará presidido por la Dirección Nacional de Inteligencia e integrado por diferentes divisiones especializadas en inteligencia para la búsqueda y captura de las organizaciones dedicadas a la extorsión.

La conforma la División de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Dirección de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario, las Direcciones de Inteligencia de las Instituciones Armadas, la Unidad de Inteligencia Financiera y un especialista en análisis prospectivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Este grupo tendrá la tarea de generar inteligencia estratégica y táctica para la conducción de las acciones diarias de las fuerzas integradas del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y el Comité de Coordinación Distrital (CCD).

Se conformará en el Centro de Coordinación Permanente del CI, el Equipo Técnico Especializado de Integración Tecnológica para contrastar en tiempo real los datos de inteligencia policial, penitenciaria, financiera y predictiva que permita realizar los operativos con mayor precisión.

Asimismo, el Comité de Inteligencia en coordinación con el Comando de Coordinación Unificado conformarán un equipo ad hoc, para lo cual convocará a ex integrantes de los equipos especiales de inteligencia, con el fin de fortalecer sus diferentes acciones.

