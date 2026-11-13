Gobierno autoriza viaje a China y Japón de Guillermo Shinno: será parte de la comitiva de Keiko Fujimori en la APEC

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú autorizó el viaje a Japón y China del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, del 15 al 21 de noviembre, como parte del equipo de alto nivel que acompañará a la presidenta Keiko Fujimori en su visita al continente asiático.

Cabe señalar que, su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 313-2026-PCM, publicada este viernes 13 de noviembre, en edición extraordinaria el Diario Oficial El Peruano.

Viaje para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales vinculadas al sector

De acuerdo con el dispositivo, el miembro del Gabinete Ministerial fue designado para integrar la comitiva oficial que acompañará a la presidenta Keiko Fujimori Higuchi en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC) que se llevará a cabo en la ciudad de Shenzhen, República Popular China, del 17 al 19 de noviembre.

Del mismo modo, también estará al lado de la mandataria en su visita oficial a Tokio, donde se reunirá con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el 20 de noviembre. Según lo informado por el Ejecutivo, la presencia de Shinno Huamaní es indispensable, puesto que, se suscribirán instrumentos de cooperación, entre ellos uno en materia de minerales críticos.

"La presencia del ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas en la comitiva oficial permitirá brindar acompañamiento sectorial en asuntos relacionados con minería, energía, inversiones y cooperación internacional; así como contribuir con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materias vinculadas a la promoción de inversiones, el desarrollo sostenible de la minería y la cooperación tecnológica", destaca la resolución suprema.

Para tener en cuenta:

Como parte del viaje oficial que sostendrá el titular del MINEM, su despacho estará a cargo temporalmente por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Con referente a los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos, asciende a 1,959.45 dólares y serán son cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Energía y Minas.

La resolución suprema es refrendada por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, primer ministros, Luis Galarreta Velarde, y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní.

Finalmente, mientras dure el viaje oficial, el primer vicepresidente, Luis Galarreta, se encargará del Despacho de la Presidencia de la República, conforme al segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a los numerales 8-A.1 y 8-A.2 del artículo 8-A de la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.