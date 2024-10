Gobierno desmiente acusaciones de Shimabukuro: "Dina Boluarte no conoce a Andrés Hurtado"

El vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa, desminitó las recientes declaraciones del exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, quien afirmó que la presidente Dina Boluarte habría recibido regalos de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolin'.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno, Hinojosa aseguró que la jefa de la Nación no conoce al exconductor y que nunca recibió obsequios de él.

"La respuesta es un no rotundo. La señora presidenta no conoce a la persona por la cual se me pregunta (Andrés Hurtado)", declaró Hinojosa ante los medios de prensa, rechazando cualquier tipo de relación entre ambos.