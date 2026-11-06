Premier Galarreta aclara postura del Gobierno sobre Palestina tras voto en la ONU

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el premier Luis Galarreta se refirió a la postura del Gobierno frente a Palestina y aseguró que no se ha expresado una posición en contra. Ello, tras la consulta sobre el voto en abstención de Perú para permitir que dicho Estado participe en la Asamblea General de la ONU.

Evaluación de la política exterior y canales institucionales de diálogo

El jefe del Gabinete Ministerial abordó el marco de las relaciones internacionales del país y ratificó la disposición del Ejecutivo para mantener canales abiertos de comunicación con los representantes diplomáticos acreditados en el territorio nacional.

El primer ministro sostuvo que la conducción directa y la fijación de los lineamientos en materia de diplomacia internacional corresponden orgánicamente al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Respecto a la eventualidad de gestionar una reunión formal de trabajo con la máxima representación diplomática de Palestina en el Perú y evaluar la conducción oficial de los asuntos multilaterales desde el Poder Ejecutivo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros precisó que se mantienen abiertos a las coordinaciones institucionales.

En esa misma línea, el jefe del Gabinete remarcó que cualquier decisión o ajuste en los lineamientos internacionales se canalizará a través del sector correspondiente en la Cancillería de la República.

"Yo no tengo ningún problema y no creo que haya cambiado y voy hablar apenas pueda conversar con el canciller porque obviamente el canciller es quien lleva la política exterior", detalló.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el premier Luis Galarreta se refirió a la postura del Gobierno frente a Palestina y aseguró que no se ha expresado una posición en contra. Ello, tras la consulta sobre el voto en abstención de Perú para permitir que dicho Estado participe en la Asamblea General de la ONU. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 6, 2026

Gestiones diplomáticas y fortalecimiento de relaciones bilaterales

La postura expresada por la Presidencia del Consejo de Ministros coincidió con las iniciativas promovidas desde la representación diplomática palestina acreditada en Lima para coordinar agendas comunes con el Gobierno peruano.

La embajadora de Palestina en el Perú, Deema Asfur, formalizó la solicitud de una reunión de trabajo con el canciller Carlos Espá con el objetivo de abordar temas de interés mutuo y profundizar los vínculos bilaterales entre ambas naciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores evalúa los requerimientos de audiencia en el marco de la agenda oficial, manteniendo el seguimiento de los pronunciamientos y votaciones emitidas por el país en los foros multilaterales.

En ese sentido, el premier Galarreta continuará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para evaluar la agenda diplomática multilateral y dar seguimiento a los pedidos de diálogo institucional presentados por las distintas misiones acreditadas en el país.