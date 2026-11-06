Keiko Fujimori sobre su nivel de popularidad: "Las encuestas siempre van a ser una foto del momento"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde Tumbes, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció sobre los recientes resultados de las encuestas que reflejan el nivel de aprobación y desaprobación de su gestión. Al respecto, sostuvo que estos estudios representan únicamente una fotografía del momento y destacó el trabajo que viene realizando el Poder Ejecutivo.

Keiko Fujimori se pronuncia sobre su aceptación en las encuestas

Las declaraciones se producen luego de que se conocieran los resultados de una reciente encuesta realizada por Ipsos que evidenció una caída en la aprobación presidencial.

"Yo creo que para nosotros las encuestas siempre van a ser una foto del momento. Acá lo que nosotros resaltamos es el trabajo de todo el Poder Ejecutivo", manifestó la mandataria durante su visita a Tumbes.

Según las cifras correspondientes a octubre, el 40 % de los peruanos aprueba la gestión de Fujimori, mientras que el 49 % la desaprueba. Dichas cifras muestran un cambio respecto a agosto, cuando la aprobación de la presidenta alcanzaba el 57 % y su desaprobación se ubicaba en 25 %.

Destaca coordinación con autoridades regionales y locales

Durante su pronunciamiento, la jefa de Estado también agradeció el respaldo y la coordinación que, según indicó, ha mantenido con los distintos niveles de gobierno durante sus primeros meses de gestión.

En ese sentido, mencionó el trabajo conjunto con gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales, además de la importancia de establecer canales de comunicación con las futuras autoridades.

Por otro lado, Keiko Fujimori reconoció que le hubiera gustado obtener mayores facultades para el Ejecutivo, aunque aclaró que su comentario no representa una queja, sino una reflexión de cara a los próximos meses.

"Me hubiese gustado obtener más facultades, no lo digo en son de queja, lo digo de cara hacia el futuro. Van a venir tiempos muy difíciles y por eso creo que el llamado a la unidad es lo más importante en estos momentos", expresó.

Encuesta revela percepción sobre el Congreso

Los resultados también muestran una percepción desfavorable sobre el desempeño del Poder Legislativo. En octubre, el 25 % de los ciudadanos aprueba la gestión de la Cámara de Diputados y del Senado, mientras que el 51 % manifiesta su desaprobación.

Sin embargo, el 79 % de los encuestados considera que el Congreso debería cooperar con el Gobierno en la formulación y aprobación de leyes en beneficio del país, así como en la fiscalización de las autoridades.

Finalmente, Keiko Fujimori se pronunció por su nivel de popularidad en las encuestas, precisando en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado ante los desafíos que deberá afrontar el país.