Gobierno trabaja en un plan que 'sea constantemente cambiable' para combatir la criminalidad, asegura titular del Midis

Tras sus constantes apariciones en distinta partes de Lima, José Jerí anunció que realizará una gira nacional por distintas regiones del país para sacar adelante el plan contra la criminalidad que impera desde hace varios meses.

Justamente, el jefe de Estado se encuentra en la ciudad de Huánuco junto con un equipo importante del Ejecutivo. Una de ellas es la titular del Midis, Lesly Shica Seguil quien dejó en claro que la estrategia es constantemente cambiante y no se aferra a una sola dirección.

Están priorizando temas urgentes

En esa misma línea, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social dejó en claro que a pesar de que José Jerí lidera un gobierno de transición, dentro de su equipo de trabajo están completamente enfocados en hacerle frente a los temas de principal interés como la inseguridad.

Por ello, vienen trabajando con autoridades locales, alcaldes, gobernadores y otros para dar a conocer su plan y puedan coordinar acciones en favor de todo los peruanos.

"Estamos trabajando en diálogo, en bastante coordinación con los gobernadores regionales y los equipos correspondientes para estructurar las mejorar que necesita nuestro Perú, priorizar algunos proyectos para dar estas señalas que, a pesar de ser un gobierno de transición estamos enfocados en estos temas urgentes", indicó.

Lesly Shica juró como titular del Midis

Un plan constantemente cambiante

Como se recuerda, una de las primeras acciones tomadas por José Jerí fue declarar el estado de emergencia en Lima y Callao para endurecer las medidas frente a la inseguridad. Semanas después, el Ejecutivo anunció una serie de modificaciones para garantizar un mayor impacto.

Esto fue resaltado por Lesly Shica quien dejó en claro que el ministro del Interior y los altos mandos de la Policía Nacional vienen trabajando en un plan que cambia constantemente y se adecua a lo que necesita el país hasta el final de su mandato en julio del 2026.

"Ha contado con la intervención del ministro del Interior explicando los componentes del plan celador conjuntamente con otros mecanismos de incentivo que está priorizando como política pública con nuestra PNP. Ellos están trabajando en un plan que sea constantemente cambiable por usan información de inteligencia. El plan no puede ser uno solo, sino que va cambiando", añadió.

De esta manera, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil, aseguró que José Jerí y todo su gobierno cuentan con un plan cambiante para asegurar el éxito en la lucha contra la criminalidad que iniciaron semanas atrás.