Lesly Shica lanza indirecta a Dina Boluarte: "Aquí no se le va a decir a las ollitas que con un billetito les va a alcanzar"

Durante la entrega de 118 toneladas de pescado para ollas comunes, la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión (Midis), Lesly Shica, aseguró que su gestión no le dirá a las ollitas y los comedores populares que "con un billetito les va a alcanzar". Frase haría referencia a una declaración de la expresidenta Dina Boluarte.

Hace referencia a los S/10

Lesly Shica participó de la entrega de 118 toneladas de pescado fresco destinados a 400 mil usuarios en situación de vulnerabilidad en Lima y otras provincias y regiones como La Libertad, Moquegua, Ayacucho. Tal evento se realizó en participación de madres de familia y organizadoras sociales en San Juan de Lurigancho.

Durante su comunicación con la prensa, la titular del Midis señaló que el actual gobierno dirigido por José Jerí se está encargando de fortalecer y mejorar la alimentación a nivel nacional marcando la distancia del anterior gobierno.

En ese sentido, emitió un comentario que tendría relación con la controvertida frase emitida por Dina Boluarte en una pasada actividad oficial junto a representantes del sector de ollas comunes.

"Lo importante es mirar hacia adelante. Aquí no se le va a decir a nuestras ollitas, a nuestros comedores que con un billetito nos va a alcanzar", señaló Shica.

Como se recuerda, hace un año, en noviembre de 2024, la expresidenta de la República, comentó que "con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito" frente a una delegación de mujeres que luchan en contra de la crisis alimentaria enfrentándola desde comedores populares.

Tal declaración no solo evidenció una falta de estrategia comunicativa sino, principalmente, la falta de presupuesto para enfrentar la anemia y el hambre en ciudades y regiones. Ante ello, Shica indicó que se ha otorgado un presupuesto adicional durante los primeros 15 días del actual gobierno interino.

Aumenta presupuesto a ollas comunes

Durante la actividad oficial realizada este viernes 7 de noviembre indicó que "en menos de 15 días" se está otorgando 20 millones adicionales al presupuesto inicial destinados a los comedores. "Se suman a los 65 millones ya presupuestados para nuestras madres de dichas organizaciones de base", precisó.

En tal evento participaron el viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, Jesús Barrientos, el alcalde de San Juan de Lurigancho y la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Jessica Luna Cárdenas.

