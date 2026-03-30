Carlos Espá lanza dardo a Yonhy Lescano: "Llegó el momento de la jubilación"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La segunda terna del Debate Presidencial 2026, integrada por Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos), dejó uno de los momentos más tensos de la jornada.

Al cierre de sus intervenciones sobre el tema de "Empleo, desarrollo y emprendimiento", Espá lanzó un mensaje directo contra Lescano, cuestionando su larga trayectoria en el Congreso y sugiriendo que ya era momento de "jubilarse" de la política.

El candidato por Sí Creo, momentos antes, fue llamado por Lescano como "lector de noticias" y exigido por el mismo a "no poner en tela de juicio" su paso por el Parlamento. Ante ello, Espá no dudó en usar su tiempo final y responder, llamando al excongresista a retirarse del ámbito político y, en caso de no hacerlo, mejor "empezar a trabajar realmente".

"Veinticinco años en el Congreso de la República es tiempo bastante, ya llegó el momento de la jubilación y si no desea jubilarse llegó el momento de trabajar realmente. Usted ha ganado dos y medio millones de soles en el Congreso, ya es hora de que empiece a trabajar realmente".

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | La segunda tanda del Debate Presidencial tuvo su momento de tensión cuando Yohny Lescano dejó fuertes menciones a Carlos Espá y Carlos Álvarez, a quienes llamó lector de noticias y telonero de Fujimori respectivamente. Como réplica, el candidato de Sí Creo... pic.twitter.com/6l1CG9z9f1 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 31, 2026

Más acusaciones

El intercambio no fue aislado. Durante el debate, Lescano había acusado también a Álvarez de ser "telonero de Alberto Fujimori", a lo que el excomediante respondió con ironía: "Usted ha sido telonero de Pedro Castillo. Pidió un puesto para ministro de Producción y fue nombrado".

La dinámica entre los tres candidatos estuvo marcada por ataques personales y cuestionamientos a sus trayectorias, dejando, en varios momentos, en segundo plano las propuestas sobre empleo.

Más allá del enfrentamiento, Espá presentó algunas de sus propuestas en materia de desarrollo. Entre ellas, destacó el "relanzamiento" del programa Beca18 con un enfoque especial para incentivar el servicio militar voluntario. También planteó la eliminación de la Sunedu, argumentando que la entidad ha sido "capturada" por el Congreso y que no cumple con garantizar la calidad educativa.

Un extenso paso por el Congreso

Yonhy Lescano fue congresista por Acción Popular durante 18 años (2001-2019), convirtiéndose en uno de los parlamentarios con mayor tiempo en el Legislativo. En 2021 postuló a la presidencia, aunque no logró pasar a segunda vuelta. Su experiencia legislativa ha sido tanto un activo como un blanco de críticas, especialmente en debates donde se cuestiona la renovación política.

El enfrentamiento entre Carlos Espá y Yonhy Lescano evidenció la tensión entre renovación y continuidad en la política peruana. Mientras Espá apeló a la crítica directa y cuestionó los años de Lescano en el Congreso, el exlegislador defendió su trayectoria en medio de acusaciones cruzadas.

El episodio dejó claro que, más allá de las propuestas, la campaña se juega también en el terreno de los ataques personales y la disputa por la legitimidad política.