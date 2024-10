Gustavo Adrianzén descartó que proyecto de terrorismo urbano busque atentar contra protestas pacíficas

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que el Ejecutivo no pretende atentar los derechos de protesta de los ciudadanos en general con el proyecto de ley de terrorismo urbano. Sin embargo, reiteró que lo que no espera de las manifestaciones sociales es que se bloqueen y paralicen las vías y puertos del país, puesto a que dejaría de ser "pacífica".

En declaraciones a la prensa, el premier negó que la iniciativa que busca tipificar delitos de una forma diferente, con penas más agravantes. Ante ello, resaltó que el Ejecutivo respeta que los ciudadanos se manifiesten, solamente que de manera pacífica y respetando la vida.

El alto funcionario recalcó que su perspectiva contra la delincuencia es fuerte y firme, pero que no se tolerarán situaciones que lleguen a emular lo acaecido a fines de 2022 e inicio de 2023, cuando el estallido social tomó carreteras y hasta aeropuertos en represalia de situaciones políticas adversas.

"Lo único que pedimos es que dichas movilizaciones y protestas sean de manera pacífica. No podemos tolerar el vandalismo, no podemos tolerar la protesta crimina. La que ha impedido que, con las carreteras bloqueadas, las ambulancias no pasen. Aquella protesta que significó la quema de instituciones como el Poder Judicial, como el Ministerio Público, la quema de comisarías. Esa protesta no la aceptamos, y no la vamos a tolerar. Por lo demás, el queda en su libre derecho de poderse manifestar libremente.