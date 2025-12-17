Acción Popular evalúa sanciones contra miembros del Comité Electoral tras exclusión de elecciones

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Edwin Martínez informó que el Comité Político de Acción Popular evalúa sanciones contra involucrados en el Comité Electoral luego que el Jurado Nacional de Elecciones excluyera al partido de las Elecciones Generales 2026.

Sanciones en Acción Popular

En entrevista con Canal N, el legislador detalló las acciones internas que tomarán contra los involucrados en el presunto fraude que habría generada que el JNE revisara sus elecciones primarias y las anulara sacándolos de carrera electoral.

"Fundamentalmente al Comité Electoral, no debiera ser solo al Comité Electoral. Podría ser una sanción disciplinaria o una expulsión, viendo el caso", reveló.

Sin embargo, sostuvo que aun que solo se evalúa sancionar solo a dicho grupo, a su parecer la sanción debería alcanzar a otros posibles responsables de lo sucedido.

"Pero ahí no acaba el tema, no debe irse el Comité Electoral por ética, por esencia, por amor al partido, debieran ellos presentar su renuncia: El presidente del partido, toda la dirigencia de Acción Popular y los candidatos que hayan estado involucrados", expresó.

El parlamentario expresó algunos nombres en específico, como el del presidente de Acción Popular y precandidato presidencial, Julio Chávez; el otro precandidato presidencial, Alfredo Barrenechea; y Juan Abad, secretario general de la organización.

"Todos los que han estado dentro de la directiva de Acción Popular, ahí hay excongresistas que han ocupado cargos de muchísima jerarquía, que no han sido leales al verdadero ideario a la doctrina de Acción Popular, por eso hoy estamos en la situación en la que estamos", manifestó.

En #CuentasClaras, el congresista Edwin Martínez informó que el Comité Político de Acción Popular evalúa sanciones contra involucrados en el Comité Electoral luego que el JNE excluyó al partido de elecciones: "Los responsables son Chávez, Barnechea y Abad" ►... pic.twitter.com/WjABwSRPLi — Canal N (@canalN_) December 17, 2025

Responsabiliza a Julio Chávez

El congresista recalcó que uno de los grandes responsables de las consecuencias que sufre el histórico partido Acción Popular, es el presidente del partido por lo que considera que debería renunciar y explicó qué papel tuvo en lo sucedido.

"Debiera renunciar. Yo fuese Julio Chávez y le hubiese ocasionado tremendo daño a Acción Popular con denuncias, con falacias, con salir a los medios de prensa y hacer de un problema minúsculo un tremendo problema que ha llevado que el Jurado Nacional de Elecciones decida la no participación de Acción Popular, me parece algo grave", indicó.

Por ello, afirmó que todos aquellos que ocasionaron que Acción Popular no participe de las elecciones "se vayan" del partido. Aseguró que dejarían la organización más de 20 personas y a su parecer deberían poner su cargo a disposición.

En #CuentasClaras, el congresista Edwin Martínez consideró que Julio Chávez debería renunciar como presidente de Acción Popular: "Todos los que ocasionaron el problema deben irse"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/pzjPdkZHEV — Canal N (@canalN_) December 17, 2025

El congresista Edwin Martínez reveló que el Comité Político de Acción Popular está evaluando sancionar a los miembros del Comité Electoral, pero consideró que también deberían ser sancionados los propios dirigentes del partido.