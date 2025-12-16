Canciller Hugo de Zela descarta crisis migratoria en frontera con Chile tras elecciones

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, aseguró que no se anticipa un desborde migratorio en la frontera sur tras la elección de José Antonio Kast como presidente de Chile.

Niega crisis en frontera

En declaraciones a la prensa durante una actividad oficial, el canciller resaltó que las autoridades peruana "están haciendo lo necesario para controlar la situación".

"Hay un acuerdo vigente con Chile, hay una comisión binacional de cooperación fronteriza que está trabajando y que está cuidando lo que pasa en la frontera", detalló.

Exhortó a tomar el tema con calma y recordó que el nuevo gobierno aún no ha asumido funciones, por lo que no corresponde adelantarse a escenarios, pues el presidente Kast iniciará su gestión el 11 de marzo.

"Se ha establecido un estado de emergencia en las fronteras para permitir una mayor presencia policial y una mayor presencia militar y hay entendimientos con ambos países con la frontera con Chile y en la frontera con Ecuador para resolver este asunto. No se puede todavía tener acuerdos con el gobierno del presidente Kast porque recién empieza", recordó.

Asimismo, señaló que hay una buena expectativa con el nuevo gobierno que viene en Chile, pues la conversación entre Kast y Jerí fue próspera y mostraría disposición en trabajar coordinadamente.

Chile emite nota de protesta a Colombia

El Gobierno de Chile informó que enviará una nota de protesta diplomática al Gobierno de Colombia tras las declaraciones de Gustavo Petro sobre el reciente triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales.

Chile tomó dicha decisión debido a que considera "inaceptables" los dichos del mandatario colombiano contra el presidente electo chile, José Antonio Kast, a quien tachó de "fascista" y calificó de "hijo de Hitler", tras su triunfo en las elecciones de Chile, de ayer domingo.

Por tal motivo, el gobierno de izquierda de Gabriel Boric condenó lo manifestado por Petro en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) en el que lamentaba la victoria del líder de extrema derecha frente a la izquierdista Jeannette Jara, para sectores del Estado chileno dichas declaraciones constituyen una intromisión en la política interna de un país extranjero.

En tal sentido, el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, señaló lo siguiente: "Hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país".

Es por la elección de Antonio Kast que el ministro de Relaciones Exteriores, descartó alguna crisis migratoria en la frontera con Chile tras el desarrollo de la segunda vuelta en dicho país donde se eligió a un nuevo presidente.