Renzo Reggiardo ante nuevas manifestaciones en el Centro de Lima: "Lo vamos a defender con uñas y dientes"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante las declaraciones que alertan nuevas manifestaciones en el Centro Histórico de Lima, el alcalde Renzo Reggiardo se pronunció al respecto, enfatizando que la municipalidad está preparada ante cualquier hecho que pueda suscitarse. En ese sentido, afirmó que, defenderán el patrimonio de la ciudad "con uñas y dientes".

Alcalde de Lima se pronuncia ante próximas manifestaciones

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) mantendrá una posición firme para proteger el Centro Histórico de la capital y evitar que este espacio sea afectado por actos de violencia durante eventuales movilizaciones convocadas por organizaciones políticas.

"Nos vienen advirtiendo algunos líderes políticos de determinados partidos que quieren marchar en el centro de nuestra ciudad, nosotros lo vamos a defender con uñas y dientes y no vamos a permitir que nuestra ciudad sea víctima de aquellos que se infiltran normalmente en marchas de carácter político", enfatizó.

🚨 Alcalde de Lima: ¡Defenderemos el centro histórico con uñas y dientes!



El alcalde @Renzo_Reggiardo se refirió a las medidas desplegadas por la Municipalidad de Lima frente a las últimas convocatorias de movilizaciones en el Centro Histórico de Lima.



"Nos vienen advirtiendo... pic.twitter.com/vPtJPhQjlc — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 23, 2026

¿En dónde se produjeron estas declaraciones del burgomaestre?

Las declaraciones fueron brindadas durante la entrega de hornos industriales destinados a comedores populares y ollas comunes de Lima Norte. En ese contexto, Reggiardo señaló que las medidas implementadas por la Municipalidad de Lima en el transcurso de la semana pasada, ante diversas convocatorias de protestas, permitieron evitar escenarios de violencia y proteger el orden público.

El alcalde explicó que las acciones adoptadas se realizaron dentro de la normativa legal vigente e incluyeron restricciones temporales al acceso vehicular al Centro Histórico, así como la instalación de cordones de seguridad en puntos estratégicos cercanos a los ingresos de la ciudad.

"Nosotros tenemos un marco legal que hay que respetar y es por eso que hemos dispuesto una serie de medidas para evitar que se produzcan actos de violencia", indicó el burgomaestre de Lima.

Alcalde pide sensatez a Roberto Sánchez

En otro momento, el alcalde se refirió a los anuncios de nuevas movilizaciones realizados por el candidato Roberto Sánchez y pidió actuar con prudencia. Incluso, señaló que cualquier reclamo debe ser presentado mediante los canales correspondientes y no a través de concentraciones que puedan generar situaciones de riesgo a la población que transita por el Centro de Lima.

"Que tenga sensatez, que tenga calma, si tiene algo que reclamar, que lo haga en los canales correspondientes y no en estas movilizaciones que pueden desencadenar actos violentos", expresó.

Finalmente, con estas acciones el alcalde Renzo Reggiardo se muestra involucrado con cada una de las eventuales manifestaciones en el Centro Histórico, enfatizando su compromiso con el cuidado de los espacios públicos y la ciudadanía.