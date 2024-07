Héctor Acuña cuestiona regreso de Wilfredo Oscorima a APP: "Ha sido tendencia, pero para criticar"

En entrevista con Exitosa, el congresista de la República, Héctor Acuña, cuestionó el regreso del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a las filas de Alianza Para el Progreso (APP). "¿Cómo pueden reclutar personas cuestionadas?", dijo.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el parlamentario aseguró que hace dos años no pertenece a la referida agrupación parlamentaria, por lo que no se encuentra participando "de ninguna manera" en Alianza Para el Progreso.

"No entiendo a mis hermanos. ¿Cómo pueden celebrar reclutando a personas que todos conocemos, personas cuestionadas? Son personas que realmente no están en el sector público para apoyar a la sociedad sino, realmente, para intereses de grupo nada más. Es cuestionable la forma como vienen reclutando autoridades corruptas", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Héctor Acuña se mostró sorprendido luego de conocer el anuncio en el que se conoció sobre el regreso de Oscorima a APP. "Es de no entender", añadió.

En tal sentido, el legislador indicó que el gobernador regional de Ayacucho es una persona cuestionada por el Poder Judicial (PJ). Asimismo, lo calificó como una "autoridad corrupta". "Parece que ha sido tendencia, pero para criticar al partido", dijo al recordar el caso 'Rolex', en donde también se encuentra involucrada la presidenta de la República, Dina Boluarte.

"No los entiendo, no piensan en el país, no piensan en el bienestar común, únicamente buscan creo que los fines muy individuales, considero que si seguimos en lo mismo, ¿qué vamos a cambiar en la educación?. Estamos sacrificados a seguir en lo mismo, por eso es que tenemos que hacer un llamado", manifestó Acuña.