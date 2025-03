Heidy Juárez rechaza acusación de 'mochasueldo' y niega que busque impunidad con nuevo proyecto de ley

En diálogo con Exitosa, la congresista de Podemos Perú, Heidy Juárez, rechazó la acusación en su contra de presunto recorte de sueldo y negó que busque impunidad con su nuevo proyecto de ley.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', la parlamentaria indicó que, desde el momento que la acusaron, dio la cara y apuntó que está llevando su proceso en "silencio".

"Yo desde el primer momento que me señalaron (de ser 'mochasueldo'), yo di la cara. Yo me enfrenté. Bajo ningún punto me escondí, tomé acciones inmediatas en mi despacho congresal. Estoy luchando. Yo estoy haciendo mi proceso en silencio. Si yo fuera una persona que realmente quisiera impunidad, saldría todos los días. Lo niego rotundamente", declaró.

Asimismo, Heidy Juárez aseguró que utilizó la meritocracia en su despacho y retó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a que encuentre pruebas en su investigación por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho congresal.

"Lo que a mí me duele inmensamente, es que yo usé la meritocracia en mi despacho. Me duele muchísimo que trabajadores, que supuestamente son acreditados y tienen los pergaminos suficientes, después de un año comenzaron a señalar cosas. Que me muestre la fiscal de la Nación, yo la reto a que me muestre si efectivamente hay un indicio en mi proceso que sea real. No hay nada", agregó.