Terror en Villa el Salvador: Atacan a balazos a chofer de bus de la ruta San Bartolo

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de violencia horrorizó a los ciudadanos la noche de este martes en Villa El Salvador. Un bus de la empresa de transportes 104 - Guadulfo Silva, que cubre la ruta San Bartolob, fue nuevamente atacado a balazos cuando transitaba por la Panamericana Sur, a la altura del Puente Llanavilla.

El chofer de la unidad resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia en una camioneta de la Policía Nacional del Perú hacia un centro de salud cercano. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud. El ataque ha generado alarma entre pasajeros y transeúntes de la zona, mientras las autoridades iniciaron las primeras diligencias para identificar a los responsables.

Se hicieron pasar como pasajeros

Según fuentes locales y testigos, sicarios se habrían hecho pasar por pasajeros, aprovechando la oportunidad para detener al bus y, tras subir a la unidad, abrieron fuego contra el conductor y escaparon, dejándolo al borde de la muerte. Los delincuentes habrían corrido en huida hacia el Puente Llanavilla.

La indignación y el pánico se hizo sentir entre los vecinos y transeúntes del distrito que, en menos de 24 horas, han denunciado otras dos balaceras. La primera, previo al ataque del chofer, dada en el Grupo 25A del Segundo Sector, donde se reportó que dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron cuatro disparos a una personas y luego se dieron a la fuga.

El ataque al bus se reportó como el segundo ataque armado de la noche y un tercero se habría dado poco después en Las Brisas de Pachacámac, a la altura de una loza deportiva, donde vecinos informaron que una persona habría quedado gravemente herida tras el ataque del cual aún no se dan mayores detalles.

Nota en desarrollo...