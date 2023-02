23/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el economista Hernando de Soto consideró que la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sería un acto patriótico y heroico en el marco de la crisis política y social que atraviesa el país.

"Últimamente han dicho que no vana renunciar, pero si tenemos una discusión abierta de que significa la renuncia, que es básicamente abrir la posibilidad de que el país entre en una nueva etapa en la cual vienen opciones frescas y un pueblo consciente [...] su renuncia no sería una pérdida, sino sería un acto más bien patriótico, heroico, en favor de provocar el debate abierto nacional que queremos", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', el también excandidato presidencial manifestó que está de acuerdo con que se realice un adelanto de elecciones generales porque ello permitiría que salgamos de esta situación en la que el Poder Ejecutivo y Legislativo no logran ponerse de acuerdo.

"No lo han hecho año y medio [ponerse de acuerdo], suponer que eso va a cambiar es una ilusión", agregó de Soto Polar en Exitosa.

De igual manera, resaltó que el Congreso de la República tendría que convocar a comicios automáticamente, luego de que la jefa de Estado presente su renuncia al cargo, hecho que consideró permitiría abrir el debate nacional sobre los problemas del país.

"La Constitución y las leyes del Perú dicen que, si la presidenta renuncia a su Presidencia, automáticamente el Congreso tiene que convocar a elecciones. Eso permitiría, entonces, que en lugar de perdernos entre chismes, entre acusaciones [...] podamos comenzar un debate nacional sobre cuales son los problemas de fondo del Perú", expresó.

Tras ello, manifestó que "con un Gobierno que tenga legitimidad" se pueden empezar a ver hacia futuro las respuestas que quiere la población ante las demandas que tienen.

"Este Gobierno ya no da, las cosas no van a cambiar. Si no han logrado entenderse durante un año y medio [...] eso no quiere decir que tengamos malos parlamentarios, ni necesariamente malos presidentes, lo que quiere decir que en su conjunto no funcionan", añadió el economista.

