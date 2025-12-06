Lucha contra el crimen: Fiscalía accederá a llamadas desde penales para investigar organizaciones criminales

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este viernes 5 de diciembre, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo la atenta mirada de José Jerí, firmaron el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre ambas entidades para fortalecer la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, la extorsión y sicariato que impera en el país.

Fiscalía tendrá acceso a llamadas hechas desde los penales

De acuerdo al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, esta colaboración permitirá al organismo que dirige acceder a toda la base de datos de llamadas realizadas desde el interior de los penales que estén ligadas a hechos delictivos que se cometan fuera de los mismos.

"Esa información a través de la cual se coordinaba dese el interior del penal hacia afuera con los otros miembros de las organizaciones, estaban ahí en un datacenter de la empresa que controla la comunicación en los penales", indicó.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, reafirmó esta postura asegurando que ahora el Ministerio Público tendrá acceso a esta información vital, pero de manera regulada y controlada. De igual forma, dichos datos permitirán conocer de manera anticipada los movimientos de las bandas criminales para así organizar operativos e intervenciones por parte de las fuerzas del orden.

"El Ministerio Público mediante su Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad, podrá acceder de manera controlada y segura la información estratégica que permitirá anticipar, rastrear y desarticular redes criminales", añadió el titular del Minjus.

José Jerí saluda la firma de este convenio

De igual forma, el presidente de la República, José Jerí, indicó que su gobierno ha sido el primero en años en tomar acciones reales contra el sicariato, la delincuencia y la extorsión ya que otras gestiones permitieron que este flagelo avance.

Ahora, toda la base de datos almacenada podrá ser utilizada para las investigaciones de rigor cada vez que sean necesarias.

"Este gobierno ha tomado la firme decisión a través de este primer convenio de usar toda esa información que por muchos años se ha ido acumulando en base de datos, discos duros, en la nube o hasta en USB donde estaba todo el origen de la criminalidad", indicó José Jerí.

De esta manera, la Fiscalía