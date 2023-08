Jaime Quito arremete contra Vladimir Cerrón: "Sus principios responden a su convivencia con el fujimorismo"

El congresista Jaime Quito arremetió contra el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y cuestionó sus principios tras unión entre la bancada de izquierda y Fuerza Popular para la Mesa Directiva del Congreso. Para el legislador, el exgobernador de Junín está en sintonía con el fujimorismo.

Las palabras del parlamentario tuvieron lugar mediante sus redes sociales, donde respondió al médico y político por acusarlo de no querer cumplir con la Asamblea Nacional Extraordinaria. Al respecto, el congresista lo señaló de dejar responder a los intereses de la población peruana.

"Sr. Cerrón, usted miente. Yo no voté por alguna posible lista en Perú Libre ni en el Pleno, eso es público. Lo que veo es que sus principios de "conciencia" responden ahora a su convivencia con el fujimorismo, y no al pueblo", se lee en la publicación.

El congresista Jaime Quito realizó el mencionado descargo luego de las acusaciones que hizo Vladimir Cerrón en su contra. A través de su cuenta de Twitter, el fundador de Perú Libre afirmaba que "la renuncia por conciencia" del legislador era, en realidad, un intento de no cumplir con los acuerdos de la Asamblea Nacional Extraordinaria.

"No congresista, Jaime Quito, usted no renunció por conciencia, sino porque no quiso cumplir los acuerdos de la Asamblea Nacional Extraordinaria, donde usted debatió, votó y su propuesta caviar de los 55 miembros solo obtuvo 7 votos", aseguraba.