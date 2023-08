Perú Libre expulsa a congresistas Silvana Robles, Alex Flores, Jaime Quito y Alfredo Pariona tras rechazar su renuncia

El partido político Perú Libre expulsó a los congresistas Silvana Robles, Alex Flores, Jaime Quito y Alfredo Pariona, tras rechazar sus solicitudes de renuncia. Como se recuerda, los parlamentarios mostraron su rechazo a la unión de la bancada con Fuerza Popular en la Mesa Directiva del Congreso de la República.

A través de un documento, el Comité Ejecutivo Nacional resolvió que los parlamentarios sean destituidos de la bancada parlamentaria y del partido político.

"Declarar no aceptadas las solicitudes de renuncia de los militantes Silvana Robles Araujo, Alex Randú Flores Ramírez, Jaime Quito Sarmiento y Alfredo Pariona Sinche. Expulsar del partido Político Nacional Perú Libre y de la bancada parlamentaria", escribieron.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Flores Randu calificó de inaceptable compartir la lista multipartidaria con la bancada naranja.

"Siempre he seguido los ideales de la izquierda heredera de Mariátegui, mi lealtad inquebrantable con el pueblo, ante todo. Es INACEPTABLE compartir la mesa directiva del CR con el FUJIMORISMO principal responsable del blindaje y socio del régimen autoritario de Dina Boluarte. No seré parte de ninguna claudicación política, ni traición a los que me eligieron", escribió.