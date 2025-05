Jaime Quito sobre nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte: "Un argumento más para la vacancia"

15/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Jaime Quito se pronunció este miércoles en entrevista con Exitosa respecto a la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte.

Según expresó, esta medida representa "un argumento más para la vacancia presidencial", en referencia a las muertes y lesiones registradas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

"Llamo y convoco a los demás congresistas para que demos el voto de confianza, porque la censura está en pie y, además, eso debe ser el paso a la vacancia de Dina Boluarte para darle un respiro y una salida al país", señaló el legislador.

Quito lamentó la falta de unidad en el Congreso y sostuvo que existe una diferencia entre lo que se declara públicamente y lo que finalmente se decide en el hemiciclo.

El congresista también criticó la reciente votación en el Congreso que otorgó el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial, al considerar que no hubo cambios sustanciales.

"Una cosa se dice afuera y otra es que se pongan pretextos y excusas. Al final de cuentas, eso deja mucho que desear, especialmente por el cuestionamiento a Boluarte, quien busca salir del país a toda costa, nos ponen un gabinete que significa ni un solo cambio, y veo que a Dina Boluarte se le premia", expresó.

¿Qué señala la denuncia del Ministerio Público?

El Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, junto a varios exministros y altos funcionarios del gobierno.

Entre los denunciados figuran el ex primer ministro Pedro Miguel Angulo Arana, el también ex premier Luis Alberto Otárola, el ex ministro del Interior César Augusto Cervantes, así como Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.

De acuerdo con el Ministerio Público, la denuncia los acusa como presuntos autores de los delitos de lesiones leves y graves en perjuicio de ciudadanos como Ronald Rojas Ramos y Michel Chipana Vega, además de otras víctimas identificadas.

¿A qué hechos se relaciona esta denuncia?

Los cargos presentados están relacionados con las protestas sociales que ocurrieron entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023 en varias regiones del país, incluidas Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana.

Según la fiscalía, los acusados habrían tenido responsabilidad directa o indirecta en los operativos de control durante las manifestaciones, en las que se habría hecho uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos policiales y militares.

La denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público marca un nuevo episodio en las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023.