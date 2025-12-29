JEE declara inadmisible tacha contra Mario Vizcarra que buscaba excluir su candidatura presidencial

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró inadmisible la tacha a la candidatura presidencial de Mario Vizcarra presentada por Luis Miguel Caya Salazar, debido a que el exconsejero regional de Moquegua no adjuntó el pago de la tasa la cual es de S/5.350, equivalente a una UIT.

Tacha contra candidatura presidencial fue rechazada

Mediante la Resolución N° 08856-2025-JEE-LIC1/JNE, la JEE declaró inadmisible la tacha que presentó Caya Salazar contra la candidatura presidencial del hermano del expresidente Martín Vizcarra.

Resolución presentada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1

Noticia en desarrollo...