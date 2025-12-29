RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
No fue aceptada

JEE declara inadmisible tacha contra Mario Vizcarra que buscaba excluir su candidatura presidencial

El Jurado Electoral Especial declaró inadmisible la tacha presentada por Luis Miguel Caya Salazar porque no adjuntó el pago de la tasa valorizada en S/5.350, equivalente a una UIT.

JEE declara inadmisible tacha contra Mario Vizcarra
JEE declara inadmisible tacha contra Mario Vizcarra (Foto: Composición Exitosa)

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 29/12/2025

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró inadmisible la tacha a la candidatura presidencial de Mario Vizcarra presentada por Luis Miguel Caya Salazar, debido a que el exconsejero regional de Moquegua no adjuntó el pago de la tasa la cual es de S/5.350, equivalente a una UIT.

Tacha contra candidatura presidencial fue rechazada

Mediante la Resolución N° 08856-2025-JEE-LIC1/JNE, la JEE declaró inadmisible la tacha que presentó Caya Salazar contra la candidatura presidencial del hermano del expresidente Martín Vizcarra.

Resolución presentada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1
Resolución presentada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1

Noticia en desarrollo...

Presentan tacha contra Mario Vizcarra para excluir su candidatura presidencial debido a condena por peculado
