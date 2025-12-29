JEE declara inscrita fórmula presidencial de Fuerza Popular al superar periodo de tachas

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró oficialmente inscrita la fórmula presidencial de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori.

No presentan tachas

Según un documento la fórmula presidencial de Fuerza Popular está oficialmente inscrita luego de superar el periodo de 3 días en los que se puede presentar tachas.

El periodo de tachas inicia tras la admisión de las fórmulas presidenciales y listas de candidatos, cualquier ciudadano puede interponer una tacha que debe estar fundamentada en la infracción de los requisitos de lista o de candidatura previstos en la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones o en la Ley de Organizaciones Políticas.

"Inscribir la fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, para las Elecciones Generales 2026 presentada por don Edwin Lévano Gamarra, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular, en el marco de las Elecciones Generales 2026", indica.

JNE confirma inscripción de 36 fórmulas presidenciales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó que 36 fórmulas presidenciales han sido registradas y más de 1700 listas correspondientes a postulaciones al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Los personeros legales de las organizaciones políticas completaron el trámite de inscripción a través de la plataforma digital DECLARA+, habilitada para el registro de candidatos, planes de gobierno y declaraciones juradas de hoja de vida; así lo dio a conocer la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, a través de un video que fue compartido por la cuenta de X de la entidad.

Además de las 36 planchas presidenciales inscritas, se registraron 1748 listas registradas en total para los próximos comicios que permitirá elegir al nuevo mandatario del país, así como autoridades que formen parte del Senado, la Cámara de Diputados y Parlamento Andino. Según lo indicado, el balance fue elaborado tras culminar el plazo oficial de presentación de solicitudes.

Tenemos también 36 fórmulas presidenciales que han sido registradas en Declara +, un sistema que ha sido mejorado, muy amigable y que permite ingresar toda la documentación para ingresar la solicitud de candidatos", puntualizó.

Agregó que algunas organizaciones políticas acudieron de manera presencial a los Jurados Electorales Especiales para presentar documentación requerida. Sin embargo, precisó que estos casos fueron minoritarios. "Por ejemplo, los Jurados del Callao, Huaura, Lima Centro 1, Lima Centro 2 y Coronel Portillo, recibieron documentación en físico", indicó Yessica Clavijo.

Es como parte de este proceso que, la fórmula presidencial de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori fue oficialmente inscrita por el JEE tras superar el periodo de tachas.