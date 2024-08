Jorge Del Castillo señala que "no es legal" pensión vitalicia para Alberto Fujimori

El expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, se refirió a la restauración de la pensión presidencial al exmandatario Alberto Fujimori. El exalto funcionario remarcó que le parece una mala idea política y decepción para quienes creyeron en la veracidad de su condición médica, por la cual pidió el indulto humanitario.

Del Castillo aseguró que darle una pensión al expresidente es ilegal, especificando de que, al existir un indulto humanitario, no tiene nada que ver con la culpabilidad de los hechos que se le imputaron. Explicó que, en caso él fuera una persona absuelta, cuyo caso se archivó, tendría viabilidad la reposición del pago y de los que no se dieron mientras mantenía el proceso.

"Yo creo que no es legal. Hay una ley que dice que el señor presidente si es inocente, se le restituye la pensión y le pagan lo devengado. No es el caso de Fujimori, que lo hayan indultado no quiere decir que es inocente", sostuvo el aprista.