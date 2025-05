Jorge Montoya rechaza una eventual vacancia de Dina Boluarte: "No es lo más recomendable en este momento"

El congresista de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, rechazó impulsar una moción de vacancia en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, argumentando que ello no es "lo más recomendable en este momento".

En entrevista con Canal N, el parlamentario indicó que se refirió al caso cirugías y apuntó que ello debe ser visto cuando termine el mandato de Boluarte Zegarra.

"Yo creo que no es lo más recomendable en este momento. Lo que ha sucedido (caso cirugías) va a ir a su carpeta fiscal, que termine la investigación, que deje el Gobierno y entre a procesos judiciales, eso es lo que corresponde. No creo que sea adecuado hacer un cambio ahora, ¿Quién la relevaría? ¿El señor Salhuana? No creo que sea lo mejor", declaró.