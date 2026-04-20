Jorge Nieto felicita a José Balcázar por poner en pausa la compra de aviones F-16 a EE. UU.: "Ha tomado una buena decisión"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, saludó la decisión del presidente José María Balcázar de poner en pausa la compra de los aviones F-16 a los Estados Unidos en favor de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Como se recuerda, en su última entrevista brindada a Exitosa el pasado viernes 17 de abril, el mandatario dejó abierta la posibilidad de encargar dicho procedimiento a su sucesor o sucesora, puesto que, su Gobierno es de transición y que esta semana tendría una "decisión final" tras reunirse con su Gabinete Ministerial.

Nieto a Balcázar: "Usted no tiene que tomar esa decisión"

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno no solo respaldó al jefe de Estado por adoptar dicha postura, también cuestionó a la Cancillería por no levantar una nota de protesta contra el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien dejó a entrever en sus redes sociales, posibles represalias a nuestro país de no finiquitarse el proceso de compra.

"Yo quisiera felicitarlo presidente, ha hecho una buena cosa, usted no tiene que tomar esa decisión, ha tomado una muy buena decisión, no se deje atarantar y al mismo tiempo le quisiera decir a nuestra Cancillería: 'un poco de amor propio, son representantes diplomáticos del Perú'. El embajador con todos sus intereses por vender los aviones, tiene todo el derecho a querer venderlos, pero ha tenido una declaración muy mala, muy fea", señaló.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En declaraciones para Exitosa, el candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, respaldó la decisión del presidente José Bálcazar de poner en pausa la compra de aviones F-16 a Estados Unidos.



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Del mismo modo, cuestionó al Ministerio de Relaciones Exteriores por no haber tomado en cuenta la opinión técnica de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por ser la unidad operativa a cargo del uso de las naves.

Además, advirtió que la compra no le convendría al Perú por el desfase del modelo de la flota a adquirir, puesto que, Chile usa aviones F-35; es decir, más sofisticados para sus Fuerzas Armadas.

Incomodidad del representante de Donald Trump en el Perú

Durante su visita a los estudios de Exitosa, el jefe de Estado reconoció que existe un cronograma establecido para la compra de los aviones F-16 al Gobierno de Estados Unidos, pese a que en marzo último, admitió también que "no es una prioridad" porque hay "asuntos mucho más importantes" que atender en el país.

La eventual postergación de la adquisición de las naves no cayó nada bien al representante de Donal Trump en el Perú, en medio del año del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Lima y Washington.

"Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región", escribió Navarro en su cuenta de "X".

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

Vale mencionar que, el convenio firmado entre ambos países fue durante la administración de José Jerí Oré, con la finalidad de reforzar la seguridad nacional del Perú, quien, a su vez, calificó como "irresponsable" la postergación de la firma del contrato para renovar a la Fuerza Aérea.

"Con profundo respeto Presidente Balcázar, lo invito a reflexionar, dejemos de lado las influencias nocivas para los intereses del país; de su decisión de hoy depende gran parte de nuestro presente y futuro diplomático y comercial", fue el mensaje que le envió a su sucesor.

Sin apasionamientos y con sentido común. Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EEUU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años.



Sabemos que existen prioridades y múltiples... — José Jerí (@josejeriore) April 18, 2026

La polémica sigue instaurada tras el anuncio del presidente Balcázar de suspender temporalmente la compra de los aviones F-16. No obstante, desde el Partido del Buen Gobierno saludan su decisión.