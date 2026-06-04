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Segunda vuelta electoral divide a empresarios y trabajadores: Las posturas opuestas de Mypes Unidas y la CGTP

Los gremios Mypes Unidas del Perú y la CGTP expusieron sus posturas opuestas de cara a la segunda vuelta, entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/06/2026

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En los estudios de Exitosa, los representantes de Mypes Unidas y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) expusieron las posturas de sus respectivos gremios con relación a los planes de gobiernos de ambos candidatos presidenciales y anunciaron su posicionamiento de cara a la segunda vuelta electoral.

Mypes Unidas respaldarán a FP por "estabilidad del país"

En conversación con Nicolás Lúcar, Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, señaló que su organización respaldará a Fuerza Popular, organización política de Keiko Fujimori, sustentando su decisión en que buscan apostar por la "estabilidad política y económica del país" y la seguridad de los ciudadanos.

Explicó que el plan de Keiko Fujimori brinda un modelo económico que garantiza el desarrollo de las micro y pequeñas empresas y que puede ayudar a generar empleos a jóvenes sin empleo que son seducidos por la delincuencia. En contraste, indicó que Roberto Sánchez plantea "una alianza electoral gaseosa e inexistente".

"Nosotros las mpyes vamos a votar por quien nos ofrezca estabilidad, estamos cansados de estar viviendo esta zozobra. Eso traducido es Fuerza Popular. Eso es lo que tenemos en la mesa y tenemos que escoger el que nos de salud, estabilidad, oportunidades de crecer", sostuvo.

CGTP rechaza votar por el fujimorismo en segunda vuelta

Por otro lado, Gustavo Minaya, secretario adjunto de la CGTP, sostuvo que el fujimorismo no representa una alternativa para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables del país ni tampoco para las mypes, que no cuentan con el apoyo del Estado hasta la fecha.

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"No podemos tener un sistema y un modelo que sea cómplice de muertes y asesinatos por salir a las calles a protestar y que las familias pobres y campesinas del interior del país sean abandonadas por la justicia y que no tengan hasta el momento un señalamiento de los responsables", declaró.

Si bien Minaya dejó en claro que su gremio no votará a favor de Keiko Fujimori por su relación con la vulneración de derechos humanos, tampoco aseveró de forma explícita su respaldo a la candidatura presidencial de Juntos por el Perú. A pesar de ello, saludó su gesto de "ampliar su espectro político a través de un pacto" con otras organizaciones.

En conclusión, mientras que Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, anunció el respaldo de su sector a Fuerza Popular en busca de estabilidad económica y seguridad para el crecimiento empresarial, el secretario adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya, rechazó tajantemente votar por el fujimorismo.

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