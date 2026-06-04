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No teme un eventual escenario

"Roberto Sánchez no es Ollanta": Antauro Humala y su tajante postura sobre nuevo plan de gobierno de JP

Antauro Humala aseguró que no teme una eventual presidencia de Roberto Sánchez y rechazó las comparaciones con el gobierno de Ollanta Humala. El exmilitar afirmó que ya enfrentó situaciones más difíciles en el pasado.

Antauro Humala y su tajante postura sobre nuevo plan de gobierno de JP
Antauro Humala y su tajante postura sobre nuevo plan de gobierno de JP Composición Exitosa

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/06/2026

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Antauro Humala respondió a quienes le advierten sobre las consecuencias que podría enfrentar si Roberto Sánchez llega a la Presidencia de la República. Durante una reciente entrevista, el líder etnocacerista aseguró que no teme un eventual escenario adverso y recordó que ya atravesó momentos más complejos tras la llegada de su hermano Ollanta Humala al poder.

"Si es presidente Sánchez tú vas a ser el primero en la lista y te van a sacar", le comentaron durante la conversación. Ante ello, Humala sostuvo que esa posibilidad no le genera preocupación debido a experiencias pasadas que marcaron su trayectoria política.

"Te puedo dar un último comentario, ya medio político. Yo sobreviví a estas cosas que tú me estás diciendo. Para mí es un déjà vu. He pasado por cosas más graves", manifestó.

Recuerda ruptura con Ollanta Humala

El exmilitar aprovechó la ocasión para rememorar el periodo en que permaneció encarcelado mientras Ollanta Humala asumía la Presidencia. Según señaló, esperaba que su hermano mantuviera los compromisos políticos que defendían en ese momento, pero considera que finalmente tomó otro rumbo.

"Porque para empezar, más o menos una posición parecida la sufrí cuando estaba preso y Ollanta asumió el poder y nos traicionó y se fue con la hoja de ruta obedeciendo a Vargas Llosa y nosotros nos quedamos 18 años en la cárcel", declaró

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Humala marcó distancia entre aquella experiencia y el actual escenario político que representa Roberto Sánchez. A su juicio, existen diferencias sustanciales que hacen imposible repetir lo ocurrido durante el gobierno nacionalista.

"Pero esta vez, yo quiero decirte que Roberto no es Ollanta. Y Roberto no tiene una Nadine al costado y Antauro no está preso, Antauro está libre. Para mí eso es suficiente", afirmó.

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Con estas declaraciones, Antauro Humala dejó en claro que mantiene su confianza en Roberto Sánchez y descartó que una eventual gestión del dirigente de Juntos por el Perú termine reproduciendo las fracturas políticas que, según él, marcaron su relación con el expresidente Ollanta Humala.

Antauro Humala no participará en eventual gobierno

El integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Manuel Rodríguez Cuadros, afirmó que Roberto Sánchez y su agrupación mantienen una posición provida y descartó que Antauro Humala tenga participación en un eventual gobierno.

Mientras Humala asegura confiar en Roberto Sánchez y descarta una eventual "traición" similar a la que atribuye a Ollanta Humala, voceros del partido han precisado que el candidato presidencial mantiene una postura provida y que Antauro no tendría participación en un eventual gobierno. Pese a ello, el exmilitar insiste en respaldar el proyecto político de Sánchez y sostiene que el escenario actual es distinto al que vivió durante el gobierno de su hermano.

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