José Arriola: Hijo del congresista se haría pasar como trabajador del Congreso

El hijo del congresista José Arriola, José Arriola Moreno, no es trabajador del Congreso, sin embargo, parece ejercer funciones importantes y hasta de representación de su padre en diferentes espacios fuera del Parlamento. Esta acusación de usurpación de funciones contra el vástago del parlamentario se suma a una lista larga de cuestionamientos contra este.

Según el dominical Panorama, el hijo del legislador no solamente visita de manera continua, casi diaria, el despacho de su padre, sino que también da órdenes y mantiene temas de interés de su padre. Pese a las pruebas grabadas, que fueron recolectadas en donde se evidencia al hombre realizando acciones parlamentarias, su padre lo negó todo.

"¿Tiene un fotocheck, algo? He tenido dos infartos, sigo en tratamiento, viene a cuidarme. No viene todos los días. Tiene estudios de salud. Me mide mi glucosa, mi alimentación. Yo no puedo declarar porque mi momento emocional me falla, así que por favor respeten eso como congresistas", explicó el legislador.