José Balcázar descarta crisis con EE.UU. tras frustrada compra de los F-16: "Las cosas se han limado"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, ratificó que la compra de los aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos deberá ser ejecutada por el gobierno entrante a partir del 28 de julio del 2026. En diálogo con Exitosa, el mandatario volvió a dejar en claro su postura a pesar que diversos sectores del país la criticaran duramente.

Descarta crisis con Estados Unidos

Durante este diálogo, el jefe de Estado también descartó que se pueda dar una crisis en las relaciones diplomáticas con la nación gobernada por Donald Trump a raíz de esta fallida negociación.

Incluso, José María Balcázar contó ciertos detalles de la reunión que sostuvo el premier Luis Arroyo con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro. Como se recuerda, este funcionario alzó su voz de protesta con un mensaje en redes sociales que hasta tuvo tintes de amenaza.

Sin embargo, el mandatario aseguró que el titular de la PCM y el diplomático dialogaron de la mejor manera y hasta llegaron a un entendimiento tras conocer al detalle la postura peruana. Además, dejó en claro que nunca respondió aquel pronunciamiento en redes por lo que nunca existió un enfrentamiento.

"Yo no le he respondido, los que le han respondido son muchos actores y de la sociedad civil quienes han visto como unas expresiones inapropiadas, pero de lo que he escuchado en el diálogo con el premier ayer, las cosas se han limado y ha dicho que tiene las mejores formas ha conversar y creo que las personas así se entienden", indicó.

José Balcázar ratificó su postura de dejar la compra de F-16 al próximo gobierno.

En esa misma línea, Balcázar Zelada precisó que cualquier autoridad puede retractarse de sus declaraciones y que esto es una muestra de que el diálogo puede ser la solución a cualquier problema. Por ello, descartó cualquier tipo de crisis con el país norteamericano.

"Por una frase que uno pueda expresar, que podría resultar infelices para otros, uno se puede corregir y aclarar, no es para tanto como para llevar a una guerra. Hay que mantener la calma y ver que esa solución que se de en el marco de una cooperación tan rica en materia de agroexportación y turismo con Estados Unidos", añadió.

No habrá represalias

Por último, el mandatario indicó que el país ubicado en Norteamérica no tomará represalia alguna con nuestra nación ya que parecen haber entendido la postura tomada por el Ejecutivo.

"Sería alarmista decir que por un contrato de compra venta se tenga que imponer una circunstancia de guerra, de subida de aranceles. Sería una circunstancia tangencial para las relaciones antiguas y permanentes con los Estados Unidos", finalizó.

En resumen, José María Balcázar descartó una crisis diplomática con Estados Unidos tras la frustrada compra de los aviones F-16.