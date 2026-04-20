Aviones F-16: Premier Arroyo se reúne con embajador de EE.UU., Bernie Navarro, tras crisis por postergación de la compra

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

¿Ejecutivo reconsidera su decisión? En medio de severas críticas al gobierno de José Balcázar por la postergación de compra de aviones F-16 para la FAP, el premier Luis Arroyo se reunió este lunes con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, en la oficina de la PCM.

El pasado viernes 17 de abril, José María Balcázar manifestó su intención de poner en pausa la adquisición de cazas a EE.UU., cuya gestión se inició bajo la administración de José Jerí, pues considera que su gobierno solo es transitorio y que además, concretarla representaría un gasto millonario para el país.

Ante ello, surgieron numerosos cuestionamientos por parte del Congreso, de funcionarios como el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; así como también de congresistas como Fernando Rospigliosi y José Jerí; y Altos Mandos en retiro del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), quienes advierten consecuencias negativas.

Reuniones clave del Ejecutivo en medio de incertidumbre por aviones F-16

En medio de la crisis por esta intención de aplazamiento del contrato, este lunes 20 de abril desde las 8 de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros mantuvo reuniones con figuras clave dentro de este proceso: el canciller Hugo de Zela; el ministro de Defensa, Carlos Díaz, y el embajador Bernie Navarro.

Reunión de premier con embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, se registra en agenda de la PCM.

Según la agenda oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Arroyo dialogó con De Zela y Díaz durante una hora, para luego dar pase a Navarro, con quien se reunió por, aproximadamente, 50 minutos.

Si bien aun no se emite un pronunciamiento oficial respecto a alguna actualización sobre la adquisición de las aeronaves de combate, la cita se da en medio de la incertidumbre, presiones y pedidos de reconsideración de la postergación expresada por Balcázar.

Altos Mandos del Ejército en retiro critican postergación de compra de F-16

Los Altos Mandos de las FF.AA. en retiro se sumaron a otras instituciones y políticos en rechazo a la posible postergación de la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos por parte del Ejecutivo, señalando que esto impactaría negativamente en la credibilidad del país.

"La postergación de este tipo de decisiones impacta negativamente en la credibilidad internacional del Perú, particularmente en la relación con aliados estratégicos como los Estados Unidos de América, con quienes se mantienen vínculos de cooperación en materia de defensa y seguridad", señaló.

En medio de críticas al Ejecutivo por la posible postergación de compra de aviones F-16, el premier Luis Arroyo se reunió este lunes con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro.