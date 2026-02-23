'Chikiplum' en serios problemas: Su expareja, Katy Prado, lo denunció por pensión de alimentos

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido humorista José Luis Ríos atraviesa un momento complicado después que la madre de su menor hija, la también actriz cómica Katy Prado recurra al Poder Judicial para interponer una denuncia por pensión de alimentos en su contra. En la siguiente nota te contamos todos los detalles.

Katy Prado denuncia a 'Chikiplum'

Desde su separación en febrero de 2024, hace casi dos años, ha sido recurrente observar a ambos artistas envueltos en dimes y diretes expuestos en entrevistas a medios locales así como en televisión nacional. Sin embargo, esta vez la situación tomó su punto más álgido.

En tal sentido, Prado ha revelado, en una entrevista para un diario local, que ha decidido iniciar un proceso legal contra el integrante de 'La Casa de la Comedia' debido a que ha sido en vano su búsqueda de un acuerdo extrajudicial que cubriera las necesidades su primogénita.

Por tal motivo, preocupada por el bienestar y desarrollo de su pequeña de cinco años decidió presentar una denuncia contra el actor cómico. Según aclaró esta decisión no es por un interés personal sino para asegurar la estabilidad económica, alimentaria y educativa de su menor.

Tras acudir a un evento infantil en compañía de su hija, Katy Prado fue clara y concisa con asegurar que se encuentra a la espera de la decisión de las autoridades. "Todo está judicializado y espero que las autoridades emitan la resolución en su momento, confío en la justicia, pues todo lo que hago es en favor de mi hija", expresó.

Katy Prado niega pedirle 10 mil soles a 'Chikiplum'

El tema de la pensión de alimentos de la hija de 'Chikiplum' no es reciente. Tan solo semanas atrás Katy Prado rompió su silencio y se defendió después que el actor cómico afirmara que ella le estaba exigiendo 10 mil soles por concepto de manutención de su menor.

Al respecto la integrante de 'El reventonazo de la Chola' tildó de "loco" al humorista por afirmar que le solicita dicho monto económico cuando no es así. Añadió que durante una audiencia su expareja afirmó estar desempleado, razón por la cual solo podría depositar 600 soles mensuales, pero Prado calificó ello de "excusas".

Como vemos, el actor cómico 'Chikiplum' atraviesa un momento difícil luego que su expareja y madre de su hija, la humorista Katy Prado presente una denuncia en su contra por pensión de alimentos. Aseguró que la medida corresponde a una necesidad de buscar el bienestar de su menor.