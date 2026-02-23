Presidente Balcázar tras asegurar que desconoce situación en Arequipa: "Estamos sacando decretos de emergencia"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante diálogo exclusivo para Exitosa, el presidente José María Balcázar se pronunció sobre la pronta llegada del fenómeno El Niño Costero y las afectaciones que se vienen presentando en diversas regiones del país como en Arequipa. Sobre ello, precisó que desde el Ejecutivo se están preparando los decretos correspondientes para declarar en emergencia dicha provincia.

Sobre pronta llegada de 'El Niño'

Mediante conversación con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el jefe de Estado respondió ante los cuestionamientos por parte de autoridades locales de Arequipa debido a la falta de atención del Estado en torno a los daños en viviendas, cultivos y más. Asimismo, ante su desconocimiento sobre la crítica situación que atraviesa no solo dicha región, sino otras.

Al respecto, Balcázar indicó que estos fenómenos no se pueden "controlar" ni prevenir; ello a pesar de que la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) ya había advertido sobre el estado 'activo' de El Niño, el cual iniciaría a partir de marzo, continuando hasta noviembre.

"Los fenómenos de la naturaleza no se pueden controlar, ahí no se puede hacer razonamiento ni previsiones, nos cae el fenómeno, como la crisis climática, no lo podemos contener hasta ahora. Para eso están las respuestas, las respuestas tienen que ser hacer unas previsiones necesarias que tienen que hacerse (...)", dijo a nuestro medio, este lunes 23 de febrero.

Gobierno brindará "respuestas" ante fenómeno

Es así que, luego de haber asegurado para un medio local que desconoce sobre la situación que atraviesa Arequipa, en donde se están presentando intensas lluvias que generan desbordes, huaicos y demás, el presidente indicó que está tomando acciones para dar "respuesta" ante estos desastres que han provocado la muerte de dos personas, hasta el momento.

De tal modo, Balcázar indicó que los decretos para declarar en emergencia a Arequipa se están preparando y, en las próximas horas estarían siendo publicados. Según indicó, cuando una problemática "desborda" a los gobiernos locales y regionales, pasa a manos de el Poder Ejecutivo. "Estamos conversando con el gobierno regional, para hacer lo que tiene que hacer el gobierno", enfatizó.

En conclusión, el jefe de Estado anunció la declaratoria de emergencia para Arequipa ante la presencia de huaicos e inundaciones presentadas en diversas zonas de dicha región. Esta medida se toma luego de que el alcalde de Cayma cuestionara severamente que Balcázar haya declarado que desconoce sobre los daños que se vienen causando en distintos distritos.