José María Balcázar asegura que su gobierno no podrá hacer ningún tipo de reforma: "No es mi intención"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego que eligiera a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros para su gobierno, Exitosa conversó en exclusiva con José María Balcázar para conocer más detalles de sus primeros días al frente de la Presidencia de la República.

No contempla hacer reformas

Durante esta charla, el mandatario fue consultado por Nicolás Lúcar sobre las reuniones que anunció con los representantes de los diferentes partidos políticos en busca de un consenso general. En ese momento, el jefe de Estado hizo un llamado a la calma y aclaró uno de los puntos más señalados por sus críticos desde su escogencia en el Congreso.

José Balcázar dejó en claro que durante estos meses en que será presidente encargado no realizará ningún tipo de reforma política radical tal como lo han señalado ya que el tiempo no le daría y principalmente no es su intención tras asumir el cargo.

"Yo quiero pedir calma y tranquilidad en este momento, no solo porque está azotando la naturaleza en la parte sur muy fuertemente, sino además, con la vocación democrática que me caracteriza para cumplir con el mandato constitucional que me han otorgado en el Congreso", indicó.

Hernando de Soto será el premier del gobierno de José María Balcázar.

En esa misma línea, el mandatario aseguró que cumplirá hasta el final lo que el Congreso le encargó al darle esta responsabilidad en un momento crítico del país. Seguidamente, aseguró que continuará el diálogo con los personajes político más representativos en los próximos días.

"Yo no me voy a salir ni me voy a desviar una sola línea, en tan poco tiempo no puedo hacer ningún tipo de reformas extras o fuera de ese contexto porque el tiempo no me daría y no es mi intención tampoco. En ese sentido, tengo que dialogar y conversar con los dirigentes políticos. En este momento se requiere más que nunca la unión de todos los peruanos", añadió.

Garantizará el modelo económico

En otra parte de la entrevista, el presidente indicó que la elección de Hernando de Soto se dio para garantizar la continuidad del modelo económico el cual le ha dado una estabilidad al país a pesar de la crisis política y social que atraviesa.

"Tenemos que recurrir para garantizar el modelo económico y que nuevo presidente de la república que debe llegar en julio, tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos", precisó.

En resumen, José María Balcázar aseguró que no realizará ninguna reforma política durante estos meses de gobierno ya que no le da el tiempo y no es su intención.