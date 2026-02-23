12 horas SIN AGUA en Lima: Distritos afectados el martes 24 de febrero, según Sedapal

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los baldes desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que tiene cortes del suministro programados para el martes 24 de febrero en algunos distritos de Lima Metropolitana. ¿Qué zonas se verán afectadas?

¿Por qué habrá corte de agua en Lima?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal informó a la ciudadanía que el corte temporal del servicio de agua potable se deberá a una nueva jornada de acciones y trabajos que realizarán el martes con el objetivo de seguir garantizando la calidad y continuidad del suministro en la capital.

Entre algunas de las labores a realizar están la limpieza de reservorios, mantenimiento de válvula de control, trabajos de empalme y otras más. En ese marco, la empresa estatal pidió a los usuarios tomar medidas preventivas para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de restricción, como juntar agua en baldes u otros envases desde ya.

Sin agua en Lima Cercado

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: U.V. N.° 3. Cuadrante: Av. Óscar R. Benavides, Av. Universitaria, Av. Germán Amézaga.

U.V. N.° 3. Cuadrante: Av. Óscar R. Benavides, Av. Universitaria, Av. Germán Amézaga. Motivo: Trabajos de empalme.

Trabajos de empalme. Sector 43.

También se reportó que habrá corte del servicio en Lima Cercado este 24 de febrero, por mantenimiento de válvula de control en U.V. N.° 3. Cuadrante: Av. Óscar R. Benavides (Av. Colonial), Av. Universitaria, Av. Germán Amézaga, desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Interrupción del servicio en Comas

Áreas afectadas: A.H. Collique Comités 40 y 41, A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa Florida, A.H. Villa La Paz, A.H. Villa Florida 5.ª zona Collique. A.H. Las Casuarinas de Collique, A.H. Las Casuarinas de Collique Ampliación. A.H. 28 de Julio, A.H. Las Lomas Solidarios Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gámez, A.H. Collique, A.H. Collique 4.ª zona Comité Vecinal 98 y 100.

A.H. Collique Comités 40 y 41, A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa Florida, A.H. Villa La Paz, A.H. Villa Florida 5.ª zona Collique. A.H. Las Casuarinas de Collique, A.H. Las Casuarinas de Collique Ampliación. A.H. 28 de Julio, A.H. Las Lomas Solidarios Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gámez, A.H. Collique, A.H. Collique 4.ª zona Comité Vecinal 98 y 100. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 349.

¿Qué hacer si no vuelve el servicio?

Sedapal recordó a los usuarios que, en caso de que el servicio de agua potable no se vea restablecido en el horario indicado en su reporte, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

Tras anunciar que ejecutará un nuevo corte de agua en algunos distritos de la capital este 24 de febrero, Sedapal, a través de sus redes sociales, exhorta a tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de la restricción temporal del servicio.