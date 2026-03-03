José María Balcázar es reconocido como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras su asunción al cargo, José María Balcázar, fue reconocido como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). La actividad oficial se realizó en el patio de honor de Palacio de Gobierno.

Este 3 de marzo, el presidente de la República, José María Balcázar, recibió el reconocimiento como Jefe Supremo de las FF.AA. y PNP. El jefe de Estado se vio acompañado por la presidente del Consejo de Ministros, Denisse Miralles y otros ministros de Estado como el de Defensa, Luis Enrique Arroyo; y del Interior, Hugo Alberto Begazo de Bedoya.

Añadió que por mandato constitucional, el ser presidente de la República "implica estar al frente de las instituciones encargadas de defender nuestra soberanía", encargo que indica lo recibe con "humildad" y con "plena conciencia" de su trascendencia.

"Nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional son los pilares fundamentales de la República desde siempre y la garantía de que el Perú se mantenga libre, unido y en paz. Por eso tenemos la responsabilidad de respaldarlas, fortalecerlas y demandar que actúen con disciplina", expresó durante la ceremonia protocolar.

Reafirmó compromiso de continuar con Elecciones

Durante la ceremonia oficial indicó que el Gobierno está trabajando para brindar estabilidad el país tanto en el sector de seguridad ciudadana. "El cambio de Gobierno en la lucha contra la delincuencia ni contra el crimen organizado", afirmó.

Además, afirmó que bajo su mandato se cumplirá con gestión de las Elecciones Generales programadas para el 12 de abril del 2026.

"Garantizamos un proceso electoral ad portas, limpio, transparente y legítimo. La democracia no solo se proclama en forma abstracta y solamente una letra en la Constitución, sino realmente una democracia que se proclame y proteja", indicó.

Añadió que tiene el "deber de asegurar" que las instituciones se fortalezcan para asegurar el marco y resguardo constitucional pues, de lo contrario, "no hay democracia que se sostenga".

Finalmente precisó que "vienen trabajando sin descanso" para dejar un país encaminado a pesar de los pocos meses de mandato que se le ha otorgado al Gobierno.

