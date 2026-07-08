Roberto Sánchez y hermano de Pedro Castillo se reunieron con el presidente Balcázar en Palacio de Gobierno

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Una nueva reunión en Palacio de Gobierno ha vuelto a colocar en el centro del debate la situación judicial del expresidente Pedro Castillo.

De acuerdo con el registro oficial de visitas, el presidente José María Balcázar recibió el martes 7 de julio, entre las 12:08 p. m. y las 12:56 p. m., al congresista y excandidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, al senador electo Víctor Cutipa Cama, al senador electo José Castillo Terrones (hermano del exjefe de Estado) y a representantes de las asociaciones de víctimas de las protestas ocurridas entre 2022 y 2023.

El encuentro fue consignado como una "reunión de trabajo", aunque hasta el momento el Gobierno no ha informado cuáles fueron los temas abordados durante la cita. La falta de detalles ha generado diversas interpretaciones en el ámbito político, especialmente porque Roberto Sánchez ha mantenido una postura cercana a Pedro Castillo desde que este dejó el poder.

¿Qué se sabe sobre la reunión?

La información proviene del registro oficial de ingresos a Palacio de Gobierno, un documento público en el que figuran las personas que sostienen reuniones con el mandatario. Según dicho registro, el encuentro tuvo una duración de 48 minutos.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Roberto Sánchez y el hermano de Pedro Castillo sostuvieron una reunión con el presidente José Balcázar en Palacio de Gobierno. El portal de registro de visitas indica que dicho encuentro tuvo como motivo una "reunión de trabajo" junto a representantes... pic.twitter.com/hqWYqk3YHE — Exitosa Noticias (@exitosape) July 8, 2026

Presidente detalló previamente aspectos relevantes sobre indulto de Pedro Castillo

Días antes, en exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar señaló que cualquier decisión sobre un posible indulto a Pedro Castillo, antes de culminar su mandato, debe contar con un respaldo legal y constitucional.

Al ser consultado sobre la reunión entre Roberto Sánchez y los integrantes de su bancada, en la que participaron el hermano y la cuñada de Pedro Castillo, ambos electos congresistas, y si durante este encuentro se abordó el posible indulto al expresidente, José Balcázar señaló que fue él quien planteó el tema al considerarlo pertinente.

"No fue parte de la agenda, pero yo deslicé el tema de que había circunstancias en las que se reclamaba en la calle (...) Les dije que, hasta el momento, no se había presentado ninguna reclamación, pese a que la comisión de indulto del Ministerio de Justicia había opinado por la improcedencia. También les indiqué que existía un indulto de carácter constitucional, pero que no cumplía con el requisito porque no tenía una sentencia consentida", declaró el jefe de estado.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar señaló que cualquier decisión sobre un posible indulto a Pedro Castillo, antes de culminar su mandato, debe contar con un respaldo legal y constitucional.



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Aunque no existe evidencia pública sobre los acuerdos alcanzados durante la reunión, el encuentro vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre un eventual beneficio para Pedro Castillo.

Por ahora, el Ejecutivo no ha brindado mayores precisiones sobre el contenido de la cita, por lo que las versiones sobre un posible indulto permanecen en el terreno de las especulaciones.

Mientras no exista una decisión oficial o un pronunciamiento que esclarezca el objetivo del encuentro, el registro de visitas seguirá siendo el principal elemento que alimenta el interés político en torno a este caso.