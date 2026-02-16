Alcalde de Pataz exige renuncia de Óscar Arriola tras caso omiso a su denuncia: 'Los Pulpos' le exigen S/ 50 mil

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, indicó que ha solicitado la renuncia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, tras ser víctima de extorsión por parte de la banda criminal 'Los Pulpos'. No obstante, desestimó que su reclamo sea atendido por el Gobierno.

Mariños expresa su indignación

Durante conversación con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el burgomaestre brindó detalles sobre la situación que se encuentra viviendo luego de haber sido amenazado por extorsionadores que le exigen el pago de S/ 50 mil. Según indicó, la amenaza va contra él y toda su familia por parte de 'Los Pulpos'.

Es así que, Mariños expresó su preocupación e indignación ante la nula respuesta de parte de las autoridades correspondientes hacia la denuncia presentada por su persona. Al respecto, tomó la decisión de declarar públicamente lo que está viviendo; también indicó que pondrá frente a la situación.

Además, detalló que tras su llegada a la capital limeña lo primero que hizo fue pedir formalmente, la renuncia del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola. Esta solicitud habría sido remitida hacia el presidente interino José Jerí; sin embargo, señaló que este no le ha dado la importancia del caso.

"No podemos ser parte de ello y tenemos que enfrentarlos. Ya en su momento, a penas llegué a Lima pedí la renuncia, la renuncia del comandante general de la Policía Nacional del Perú, la renuncia del señor Arriola, pero al parecer tenemos un presidente que más le importan las reuniones clandestinas y no le interesa la seguridad de todos los peruanos", dijo a nuestro medio de comunicación, este lunes 16 de febrero.

Alcalde de Pataz descarta renunciar al cargo

Según Mariños, no cuenta con el monto que los extorsionadores le están exigiendo; sin embargo, indicó que de encontrarse en la situación en que sí tuviera el dinero, igualmente, su decisión sería no efectuar el pago. Ante esta situación, el alcalde consideró que el objetivo de los criminales es sacarlo del cargo.

"Hace año y medio mi familia me pedía que renuncie por las amenazas, pero estoy en lo que me apasiona, servir a mi pueblo me apasiona, hay mucho dolor por cada pueblo que recorro. Y creo que es momento de despertar, de dejar el miedo a un costado y organizarnos para enfrentar a las bandas criminales", enfatizó.

Es así como, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, consideró que tanto la PNP como la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ejecutivo han resultado ser un "fracaso" en torno a la lucha contra la de inseguridad ciudadana.