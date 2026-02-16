José Jerí considera que Congreso debe vacarlo y no censurarlo: "Yo tomé juramento como presidente"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí, se refirió a las mociones de censura y vacancia impulsadas en el Congreso contra su persona para retirarlo del cargo, sostuvo que el procedimiento que debe llevarse a cabo es la vacancia.

Apeló al buen criterio del Parlamento

En entrevista con Sin Rodeos, el mandatario se refirió a la búsqueda de algunos congresistas para que salga del poder por los diferentes cuestionamientos que viene afrontando desde inicio de enero. Ante el debate de si el procedimiento a llevar a cabo es la censura o vacancia por haber asumido la presidencia de la República por ser el presidente del Congreso, consideró que la segunda era la opción en su caso.

"Constitucionalmente hablando, y hablo como abogado, más allá de la investidura que hoy me convoca, yo tomé juramento como presidente de la República al amparo de la Constitución. Mi origen es parlamentario, si, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia", aseguró.

Sin embargo, pese a la crisis que afronta, prefirió apelar al "buen criterio" del Congreso y al "sentido de responsabilidad" para que tome las decisiones en base a las leyes y la Constitución, tomando en cuenta que el país necesita estabilidad y no contribuir a esta.

"Yo respeto la decisión del Congreso de la República, yo solamente apelo a que el procedimiento que opte se ajuste a la Constitución. Constitucionalmente corresponde [la vacancia], bajo mi perspectiva legal y que además es coincidente con opiniones que ido escuchando los últimos días", agregó.

Buscan desestabilizar la presidencia

Jerí expresó que esta crisis es un "ánimo de desestabilizar y distraer la atención" de los temas que realmente importan, como la lucha contra la criminalidad.

"Hay intereses en golpear la credibilidad para que no haga lo que venía haciendo y eso tiene consecuencias, luchar contra la inseguridad, meterse a los penales tiene consecuencias. Desestabilizar a la persona que está detrás de la institución presidencial tiene un ánimo de distraer la atención, de distraer a la persona. Querer golpear y destruir al equipo que me acompaña tiene un interés", indicó.

Adelantó que bajo el procedimiento de censura, no le corresponde acudir al Pleno del Congreso, pues no hay un procedimiento de defensa, por lo que no asistiría al Pleno extraordinario convocado para este martes 17 de febrero.

Es así que José Jerí consideró que el procedimiento que debe seguir el Congreso para sacarlo de la presidencia, debe ser la vacancia, por haber juramentado por la Constitución.