Famosa ACTRIZ sorprende al casarse con joven cantante en 'San Valentín': Ceremonia íntima en exclusivo club

El elenco de 'Stranger Things' está de fiesta. La reconocida actriz que protagonizó el papel de 'Robin Buckley' en la aclamada serie se casó en 'San Valentín' con el músico Christian Lee Hutson en una íntima ceremonia en un exclusivo club privado.

Actriz de 'Stranger Things' se casó

La serie 'Stranger Things' vuelve a resonar en los medios y esta vez no por la trama de cada uno de sus episodios a lo largo de cinco temporadas, sino porque uno de sus actores fue 'flechado por cupido' y se casó con un joven artista de la industria musical en Nueva York. De acuerdo a los primeros reportes, se trataría de la famosa actriz Maya Hawke.

La artista de 27 años eligió el 'Día de San Valentín' para sellar su historia de amor con el músico Christian Lee Hutson, de 35 años, el último sábado 14 de febrero, en una ceremonia íntima realizada en St. George's Episcopal, en Manhattan. Tras tres años de relación, decidieron dar el siguiente paso y jurarse amor eterno en el altar acompañados de sus seres más queridos, entre ellos el elenco de la serie distribuida por Netflix.

De acuerdo a la revista 'People' entre los invitados destacaron los padres de ambos artistas, así como los actores Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Uma Thurman y Ethan Hawke, quienes no ocultaron su emoción durante la ceremonia. Maya fue vista con su vestido de novia, mientras que su ahora esposo lució un traje con chaleco clásico, en blanco y negro.

Boda de Maya Hawke reúne al elenco de Stranger Things.

Ceremonia íntima de Maya Hawke y Lee Hutson

Los medios internacionales reportaron que la pareja empezó su relación a principios de 2022 y la han mantenido fuera de los focos, apareciendo juntos en algún evento de alfombra roja, pero se conocen desde hace años y colaboraron en el álbum de Hawke 'Chaos angel' (2024).

Ante la noticia de su boda surge la pregunta: ¿quién es Christian Lee Hutson, esposo de Maya Hawke? Pues bien, es un cantautor estadounidense nacido el 5 de noviembre de 1990 en Kansas City y criado en Los Ángeles. Destaca por su estilo folk y rock de autor, con letras introspectivas y melancólicas que le han dado reconocimiento en la escena indie.

En 2021, Christian se incorporó a la banda de Maya como bajista. Incluso, colaboró con la carrera musical de Maya, incluida la etapa en torno a su álbum Chaos Angel.

Maya Hawke, se casó con el músico Christian Lee Hutson el Día de San Valentín.

