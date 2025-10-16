José Jerí descarta renunciar a la Presidencia tras protestas: "Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí dejó el Congreso para donde sostuvo una reunión con el titular del Legislativo y otras autoridades luego de lo que fue la multitudinaria marcha contra su gestión este realizada último miércoles 15 de octubre.

José Jerí descarta renunciar a la presidencia de la República

Al llegar a Palacio de Gobierno, el mandatario conversó brevemente con los medios de prensa que aguardaban por su palabra. Durante esta corta charla, el jede de Estado dejó en claro que no dejará el cargo que le fue encargado tras la vacancia de Dina Boluarte ya que su única consigna es velar por el país.

"No voy a renunciar, voy a continuar con la responsabilidad y vamos a seguir abriendo el diálogo. Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país", indicó.

En esa misma línea, el integrante de Somos Perú se refirió a la moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso presentada por un sector del Pleno luego del fallecimiento de Eduardo Ruiz. Al respecto, Jerí Oré pidió mesura y responsabilidad a estos parlamentarios ya que, según afirmó, este momento que atraviesa el país necesita estabilidad sin importar quien esté al frente de la presidencia.

"Yo le pido a los congresistas que en su libertad de criterio han presentado la moción de censura, que sean sumamente responsables con la votación. Acá no se trata de quien ejerce en este momento la presidencia de la República, se trata de la estabilidad del país al margen de los nombres", añadió.

Pedirá facultades legislativas para luchar contra la seguridad

Desde el primer día que fue designado como presidente de la República, José Jerí aseguró que su principal consigna es frenar la ola de criminalidad que impera actualmente en el Perú.

Para ello, el jefe de Estado anunció la petición de facultades legislativas al Congreso con la finalidad de tomar medidas urgentes para luchar contra este flagelo de manera inmediata.

"Le hemos informado a la Mesa Directiva y sobre la base de las coordinaciones preliminares con el Consejo de Ministros, solicitar facultades legislativas para legislar principalmente en temas de seguridad ciudadana. Como gobierno, continuares trabajando para acabar con la inseguridad ciudadana que es el principal problema el día de hoy", puntualizó.

En resumen, José Jerí descartó renunciar a la presidencia de la República asegurando que su único objetivo es brindarle al país la estabilidad política y social en estos momentos de crisis.