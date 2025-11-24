José Jerí propone ampliar el Reinfo por un año: "Me parece razonable"

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante su entrevista con Beto Ortiz, el presidente José Jerí dio su postura oficial respecto a la ampliación del Reinfo, recientemente aprobada por el Congreso de la República. El mandatario aseguró que, si bien está a favor debido a las familias dependientes de la minería, considera que el plazo de dos años es excesivo.

Según declaró en el programa 'El Valor de la Verdad', Jerí no concuerda con la propuesta del Parlamento de extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a dos años, pues considera que el proceso "no ha cumplido su finalidad" y que es "permisiva" con la ilegalidad.

"La última oportunidad"

A pesar de reconocer que no está a favor de más ampliaciones del Reinfo, el presidente interino considera que, en el país, hay familias que viven de la minería, lo que la vuelve fundamental a su criterio.

"Pese a que no estoy a favor de la medida, hay una realidad que no se puede ocultar: hay familias que dependen de esa actividad. Tendría que verse la última oportunidad. Si el Estado, a través del gobierno anterior, ya avanzó excluyendo a una cantidad (de mineros) por diferentes variables, no podríamos automáticamente volver hacia atrás", sostuvo.

En ese sentido, el mandatario de 39 años propuso que la ampliación del sistema se lleve a cabo, pero en la mitad del plazo que proponen desde el Parlamento.

"Uno me suena razonable. Tiene que ser validado con el premier, que yo lo escucho mucho y además él ya ha emitido su opinión, como también del órgano técnico que es el Ministerio (de Energía y Minas). Un año de ampliación, porque si ponemos seis meses, le vamos a dejar una situación complicada al próximo gobierno", declaró.

Presentará debate en el Pleno

Dado que la postura del Congreso en primera instancia respecto al Reinfo "no es de su agrado", Jerí Oré aseguró que el Ejecutivo trabajará en un planteamiento en los siguientes días para presentar a debate en el Pleno del Parlamento.

"Cuando se debata en el Pleno, vamos a mandar documentariamente nuestra posición, en principio, para que sea en menos tiempo. Con mis ideas personales, las del premier, que tiene su criterio y las del sector minería, haremos una posición oficial. Porque en ese momento, el Pleno mismo puede luego de una reflexión comprender mucho mejor qué es lo más pertinente para el país", afirmó ante el periodista Beto Ortiz.

El jefe de Estado recalcó que su gestión de transición trabajará en "dejar condiciones cómodas" al siguiente gobierno, de tal forma que le permita avanzar con la decisión final que se tome respecto al Reinfo.

El presidente José Jerí se pronunció a favor de una ampliación del Reinfo de únicamente un año, propuesta que presentará en debate ante el Pleno del Congreso.