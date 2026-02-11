Candidata de Perú Libre asegura que partido indultará a Pedro Castillo: "Es un hecho injusto"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la candidata al Senado por Lima de Perú Libre, Lourdes Jesús, aseguró que el partido que lidera Vladimir Cerrón indultará al expresidente Pedro Castillo. Calificó su encarcelamiento como un hecho injusto y sostuvo que el Congreso impidió que Castillo ejerciera plenamente su gobierno.

"Nosotros sí vamos a indultar a Pedro Castillo porque, efectivamente, consideramos que es un hecho injusto, como de muchos que han sufrido persecución política", declaró.

Críticas a la incoherencia política

La candidata cuestionó a quienes, según ella, utilizan el nombre de Castillo por oportunismo, afirmando que existe incoherencias en otras propuestas que buscan el indulto del exmandatario recluido en Barbadillo.

"Yo creo que para hacer política hay que ser coherente e íntegros, porque ¿cómo puede ser posible que haya personas que, por oportunismo, utilicen ahora a Pedro Castillo para decir que lo van a indultar, cuando hay una incoherencia en lo que hablan?", señaló.

La candidata también mencionó al coronel Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), a quien responsabilizó de la detención de Castillo.

"El señor Harvey Colchado fue el que lo apresó y quien desde el 2019 ha estado detrás de Perú Libre para empezar con la persecución política", afirmó.

Cabe recordar que Colchado, en recientes entrevistas, indicó que no respaldaría un indulto por casos de corrupción, aunque dejó abierta la posibilidad de que ello dependa de la posición del partido por el que ahora postula, Perú Nación, liderado por Alfonso López Chau, quien sí ha planteado esa alternativa.

La declaración de Jesús Salazar se suma a la narrativa de Perú Libre sobre la existencia de una persecución política contra sus líderes. En ese marco, el indulto a Castillo es presentado como una medida de reparación frente a lo que consideran un proceso injusto.

En defensa a Vladimir Cerrón

Las afirmaciones de Lourdes Jesús no son aisladas. Hace una semana, en otra entrevista, la candidata también defendió a Vladimir Cerrón, asegurando que su prisión fue "injusta" y negando que sea prófugo de la justicia . Este antecedente refuerza la línea discursiva de Perú Libre en campaña: presentar a sus principales figuras como víctimas de persecución política y prometer medidas de reivindicación.

La postura refleja la estrategia del partido de consolidar su base electoral apelando a la narrativa de injusticia y persecución. Al vincular la defensa de Cerrón con la promesa de indultar a Castillo, el partido busca cohesionar a sus simpatizantes en torno a un discurso de resistencia frente al sistema político y judicial.

Sin embargo, estas declaraciones también generan debate sobre la viabilidad y legitimidad de un eventual indulto en casos que involucran delitos de corrupción, golpe de estado y abusos de poder.