Herbert Caller propone que presos trabajen para su sustento: "Comenzaríamos en Barbadillo"

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller Gutiérrez, estuvo este lunes 9 de febrero en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el también oficial en situación de retiro de la Marina de Guerra del Perú no fue ajeno a la grave crisis de corrupción que rodea al más alto aparato del Estado, teniendo como resultado que a la fecha hay cuatro expresidentes sentenciados por diversos delitos en el penal de Barbadillo.

Expresidentes deberían trabajar para generar sus recursos

Caller Gutiérrez es uno de los 36 candidatos políticos que aspira llegar a la Presidencia de la República el 28 de julio del 2026. Teniendo en cuenta que Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo se encuentran recluidos y como todo preso, el Estado se encarga de sus estadías, propone la derogación de esta figura, a fin de que puedan solventar su alimentación y otros servicios.

Si bien es cierto, que su propuesta se aplicaría para los reos del Perú, su plan comenzaría en Barbadillo - a manera de ejemplo y precedente - por ser el espacio donde los exmandatarios purgan condena por sus vínculos comprobados con la corrupción.

En ese sentido, cuestionó que el Estado destine cerca de S/ 1 000 a cada uno de los 100 000 presos que hay en el país. Según mencionó, la legislación sí le permite realizar dicha reforma, destacando que no le da relevancia a las posibles denuncias que pueda recibir por presunta violación a los derechos humanos.

"Ellos deben de trabajar, deben de producir para el sistema, para apoyar a sus familias, para tener una cuenta cerrada, capital de trabajo para poder reinsertarse (...) la Constitución dispone que el trabajo es un derecho, pero es un deber (...) y lo comenzaríamos en Barbadillo, aunque sea los vamos a hacer tejer. ¿Cuántos uniformes son comprados al año para distintas instituciones del Estado? No me digan que eso no lo pueden hacer los presos", mencionó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por el Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller, indicó que, dentro de sus propuestas, impulsará una reforma para que los presos trabajen y generen sus propios ingresos. Resaltó que la medida sería... pic.twitter.com/EQ4w1zUb63 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 9, 2026

Posición sobre la comunidad LGTBQ

El aspirante presidencial precisó que el Partido Patriótico del Perú es "pro familia"; por lo tanto, señaló que no coincide con la comunidad LGTBQ. De esta manera, se encargó de anticipar que no impulsará ni respaldará cualquier iniciativa que pueda reconocer sus derechos.

"¿Unión civil? No, estamos en contra de eso. ¿Matrimonio igualitario? No, tampoco. ¿El asunto de género? No, nada de eso. Tampoco los vamos a perseguir (...) sí existirán, pero para nosotros no es nuestra prioridad", mencionó.

Sobre los candidatos que lo acompañan al próximo Congreso bicameral, mencionó que la gran mayoría de postulantes son pastores "porque buscan defender a la familia como la principal célula de la sociedad", destacando que el Perú es un Estado laico.

El candidato político espera llegar a Palacio para poner implementar sus ideas, principalmente en materia de seguridad ciudadana.