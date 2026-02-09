RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
¡En territorio nacional!

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad: "Me encuentro en el Perú"

Vladimir Cerrón, en la clandestinidad, aseguró encontrarse en el Perú y sostuvo que no está prófugo de la justicia, sino 'no habido', por una medida que consideró que busca afectar su candidatura.

Vladimir Cerrón asegura estar en el Perú
Vladimir Cerrón asegura estar en el Perú (Difusión)

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Vladimir Cerrón, candidato presidencial de Perú Libre que está en la clandestinidad desde hace más de dos años, aseguró que se encuentra en el Perú y negó ser un prófugo de la justicia. 

"No habido"

En entrevista con Cuarto Poder, desde la clandestinidad y sin conocerse su paradero, el líder de Perú Libre aseguró que se encuentra en el Perú y sostuvo que no huye de la justicia.

"Bueno, yo lo he manifestado en varias ocasiones, me encuentro en el Perú, es el lugar y el espacio donde se ha puesto las condiciones históricas al partido para dar esta batalla. (...) Yo no huyo de la justicia, yo huyo de la injusticia, yo quiero dar con la justicia, yo no me burlo del Poder Judicial, es el Poder Judicial que se ha burlado de mí", indicó. 

En ese sentido, Cerrón aseguró que no cuenta con ninguna sentencia, ni acusación fiscal. Afirmó que la medida de prisión preventiva impuesta en su contra busca perjudicar su candidatura y campaña electoral. 

"Yo no estoy prófugo, yo no tengo ninguna sentencia, yo estoy no habido en una medida cautelar y técnicamente eso no se llama prófugo, según el Código Penal", afirmó. 

Candidata de Perú Libre afirma que Vladimir Cerrón "ha sufrido una prisión injusta" y niega que sea prófugo
Lee también

Candidata de Perú Libre afirma que Vladimir Cerrón "ha sufrido una prisión injusta" y niega que sea prófugo

Autoridades buscan a Cerrón

Vladimir Cerrón se encuentra prófugo desde octubre del 2023, cuando tenía una sentencia de 3 años y 6 meses de prisión por el caso 'Aeródromo Wanka'. Sin embargo, en 2024 el Tribunal Constitucional anuló la condena, abriendo la puerta legal para que postule. 

Cabe señalar que tiene otra sentencia anulada por el TC, decisión que se tomó en marzo del 2025, se trata de una condena de 4 años de prisión suspendida por negociación incompatible, por lo que el Poder Judicial debe emitir un nuevo pronunciamiento.

Vladimir Cerrón: PJ confirma 24 meses de prisión preventiva contra prófugo líder de Perú Libre
Lee también

Vladimir Cerrón: PJ confirma 24 meses de prisión preventiva contra prófugo líder de Perú Libre

Tiene una orden de prisión preventiva por 24 meses por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, medida que fue ratificada por el Poder Judicial en enero de 2026. 

El Ministerio del Interior ofrece 500 mil soles por información que facilite su captura y cuenta con una orden de embargo, de 7 de febrero de 2026, que busca ejecutar la transferencia de 1.6 millones de soles de sus cuentas al Estado, como parte de reparaciones civiles. 

Es en medio de todo ello, que Vladimir Cerrón brindó una entrevista en la clandestinidad en la que afirmó encontrarse en el Perú. 

Padre Omar Sánchez critica la participación de Vladimir Cerrón en Elecciones Generales 2026
Lee también

Padre Omar Sánchez critica la participación de Vladimir Cerrón en Elecciones Generales 2026

Temas relacionados clandestinidad Perú Libre prófugo de la justicia Vladimir Cerrón

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA