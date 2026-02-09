Vladimir Cerrón desde la clandestinidad: "Me encuentro en el Perú"

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Vladimir Cerrón, candidato presidencial de Perú Libre que está en la clandestinidad desde hace más de dos años, aseguró que se encuentra en el Perú y negó ser un prófugo de la justicia.

"No habido"

En entrevista con Cuarto Poder, desde la clandestinidad y sin conocerse su paradero, el líder de Perú Libre aseguró que se encuentra en el Perú y sostuvo que no huye de la justicia.

"Bueno, yo lo he manifestado en varias ocasiones, me encuentro en el Perú, es el lugar y el espacio donde se ha puesto las condiciones históricas al partido para dar esta batalla. (...) Yo no huyo de la justicia, yo huyo de la injusticia, yo quiero dar con la justicia, yo no me burlo del Poder Judicial, es el Poder Judicial que se ha burlado de mí", indicó.

En ese sentido, Cerrón aseguró que no cuenta con ninguna sentencia, ni acusación fiscal. Afirmó que la medida de prisión preventiva impuesta en su contra busca perjudicar su candidatura y campaña electoral.

"Yo no estoy prófugo, yo no tengo ninguna sentencia, yo estoy no habido en una medida cautelar y técnicamente eso no se llama prófugo, según el Código Penal", afirmó.

#EnVivo #CuartoPoder



Vladimir Cerrón: Me encuentro en el Perú, es el lugar y espacio donde le han puesto las condiciones histórica al partido para dar esta batalla.



Encuentra las reportajes completos AQUÍ ► https://t.co/fpEt2Og8Ib pic.twitter.com/6F7Z1nqy81 — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) February 9, 2026

Autoridades buscan a Cerrón

Vladimir Cerrón se encuentra prófugo desde octubre del 2023, cuando tenía una sentencia de 3 años y 6 meses de prisión por el caso 'Aeródromo Wanka'. Sin embargo, en 2024 el Tribunal Constitucional anuló la condena, abriendo la puerta legal para que postule.

Cabe señalar que tiene otra sentencia anulada por el TC, decisión que se tomó en marzo del 2025, se trata de una condena de 4 años de prisión suspendida por negociación incompatible, por lo que el Poder Judicial debe emitir un nuevo pronunciamiento.

Tiene una orden de prisión preventiva por 24 meses por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, medida que fue ratificada por el Poder Judicial en enero de 2026.

El Ministerio del Interior ofrece 500 mil soles por información que facilite su captura y cuenta con una orden de embargo, de 7 de febrero de 2026, que busca ejecutar la transferencia de 1.6 millones de soles de sus cuentas al Estado, como parte de reparaciones civiles.

Es en medio de todo ello, que Vladimir Cerrón brindó una entrevista en la clandestinidad en la que afirmó encontrarse en el Perú.