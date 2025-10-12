José Jerí es señalado por serias acusaciones: "¿Basta para una vacancia?", cuestiona Andrade

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el fundador de Somos Perú, Fernando Andrade, cuestionó que, tras la vacancia de Dina Boluarte, se busque "un nuevo personaje para ver cómo se lo tumban", indicando que las acusaciones o controversias del presidente José Jerí no serían motivos suficientes para que deje el cargo.

Andrade se pronunció sobre denuncias por abuso sexual

Fernando Andrade, fundador del partido político al que pertenece el presidente de la República, José Jerí, cuestionó los señalamientos que enfrenta el ahora mandatario.

Tras la vacancia en contra de Dina Boluarte, la asunción de Jerí se vio fuertemente criticada por las investigaciones que lo rodean. Entre las principales se encontrarían el delito de violación sexual, desobediencia a la autoridad, presunto enriquecimiento ilícito y de corrupción.

Durante la entrevista, Andrade fue consultado, principalmente, por los señalamientos hacia Jerí por participar en una presunta violación sexual entre el cierre de fin de año 2024-2025.

"¿Eso basta para una vacancia? Me parece que estamos exagerando, las denuncias te las hacen gratis, no te cuesta nada y que te le acepten. Yo he tenido la oportunidad que, como alcalde, me han hecho denuncias de concursos de marinera por abuso de autoridad y malversación de fondos (...) Denuncias te hacen por muchas cosas pero, totalmente, infundadas", indicó.

De esta manera, el fundador del partido minimizó la denuncia de presunta violación en contra de Jerí deslizando que esta habría estado infundada y, señalando, que muchas denuncias son "gratuitas".

Como se recuerda, José Jerí negó las acusaciones en su contra y Somos Perú suspendió su militancia partidaria durante las investigaciones en su contra. En la publicación a inicios de este año anunció este hecho.

Posteriormente, la Fiscalía Suprema de Familia, dirigida por Tomás Aladino Gálvez, ordenó el archivo de la investigación en su contra a mediados de agosto del presente año.

José Jerí fue suspendido de Somos Perú por investigación de abuso sexual

Andrade respondió sobre contenido para adultos

Usuarios de internet encontraron en las cuenta de redes sociales de José Jerí que éste seguía páginas con contenido para adultos que, posteriormente, no fueron encontradas en sus redes en medio de las polémicas.

Los pedidos escuchados en manifestaciones, si bien encarnan pedidos de seguridad, no deberían ser las únicas formas de hacer política por parte de los jóvenes, menciona Andrade.

En este sentido, indicó que en el país hay distintas agendas y que la promoción de aquellos manifestantes que no deseaban a Boluarte en el gobierno estarían buscando hacer lo mismo con Jerí. "Ahorita ya se les acabó su caballito de batalla, antes era Dina asesina, no tienen a quién reclamarle ahora y están buscando un nuevo personaje a ver cómo se lo tumban", indicó.