Ley de Presupuesto 2026: Congreso debatirá HOY la votación

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República renaudará este viernes 28 de noviembre el debate y posterior votación de los dictámenes de los proyectos de Ley de Endeudamiento, Equilibro Financiero y Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. El presupuesto asciende a más de S/ 200 millones.

Sergunda ampliación del debate

La sesión semipresencial del pleno inició este martes 25 y se ha extendido hasta este jueves 27. Sin embargo, el debate se amplía hasta hoy viernes e iniciará a las 4 pm, según un documento emitido por Oficialía Mayor.

"Conforme a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y, por disposición del primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República, la sesión semipresencial del pleno se reanudará a las 16:00 horas del viernes 28 de noviembre del 2025", comunicaron.

Durante las anteriores sesiones, los congresistas de diversas bandadas exigieron al Ejecutivo de diversas bancadas que atienda las urgencias sociales todavía pendientes. Además, respaldaron realizar ajustes a la financiación de obras de desarrollo y resolver demandas laborales en distintas zonas regiones.

Alta demanda de modificaciones a leyes

Esto generó que la Comisión de Presupuesto acumule una cifra inusual de solicitudes de modificación a la leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero.

Así lo anunció el presidente del grupo de trabajoi, Alejandro Soto, que señaló que su equipo recibió múltiples iniciativas con el objetivo de cerrar brechas territoriales mediante inversiones que requieren una revisión exhaustiva por parte de los técnicos del Congreso y del Ministerio de Economía y Finanzas.

"Durante la jornada se presentaron numerosas propuestas de modificación y de inclusión de artículos en las tres leyes fundamentales del ámbito financiero nacional", explicó Soto.

También advirtió que se debe respetar las reglas fiscales y el artículo 79 de la Constitución, que impide otorgar iniciativa de gasto al Parlamento.

Asimismo, Soto solicitó un cuarto intermedio, es decir, una pausa temporal en la sesión plenaria para que el grupo de trabajo revise el documento, ordene los aportes y garantice que la votación de este viernes se realice con un dictamen bien elaborado y en condiciones de responsabilidad fiscal.

Vale recordar que, de acuerdo con lo aprobado en la sesión del 27 de agosto en el Consejo de Ministros, el presupuesto para el año fiscal es de S/ 257 562 millones , siendo un 2.2 % más en comparación con el presupuesto institucional del año 2025.

