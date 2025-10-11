Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, sobre presidente José Jerí: Esperemos que asuma ese rol con liderazgo

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Diversos gremios de transportistas sostuvieron uan reunión con el presidente de la República José Jerí. En este cónclave también participó el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo, quien en diálogo con la prensa, emitió su postura sobre la asunción del nuevo mandatario.

Renzo Reggiardo se pronuncia sobre José Jerí

Este sábado 11 de octubre el jefe de Estado José Jerí sostuvo un encuentro con el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien tras la finalización de la junta brindó declaraciones a la prensa y se refirió sobre el gobernante.

En primera instancia, subrayó que las autoridades están "para trabajar de forma articulada que es lo que le falta al país" debido a que dicha articulación "no se hado desde hace muchos años", debido a ello espera que "haya una oportunidad para que eso se concrete".

Bajo esa premisa, resaltó que si se establece dicha estructuración "vamos a tener mejores resultados" en referencia a los actos delictivos que se suscitan últimamente en la capital y en otras zonas del territorio nacional.

"(...) Vamos a tener realmente a la criminalidad contra las cuerdas y arrinconados, es un tema que tiene que tener liderazgo y esperemos que el presidente actual asuma ese rol de liderazgo de forma inmediata ".

Transportistas participarán de CORESEC

El teniente alcalde de Lima reveló ante los medios de comunicación que la reunión sostenida entre gremios de transporte y el mandatario "estuvo orientada básicamente a la seguridad ciudadana".

Además, se refirió al respecto a la postura que tendrá la Municipalidad de Lima respecto a lo que realizará el presidente José Jerí.

"Es el presidente actual ha sido elegido producto de una acción constitucional del Congreso de la República y vamos a ser respetuosos de la autoridad y por supuesto vamos a coordinar es lo que corresponde. Trabajar de forma conjunta", expresó.

Además, refirió que en esta oprotunidad no sostuvo un encuentro con los transportistas, sin embargo, recordó que días atrás sí llevaron a cabo unna reunión y adelantó que "serán incorporados con voz y voto en el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana (CORESEC)".

Se concluye que, Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, se pronunció sobre el flamante presidente de la República José Jerí y señaló que espera que asuma el rol de liderazgo de forma inmediata frente a la ola de criminalidad que azota a la capital y otros puntos del territorio nacional. Además, adelantó que los transportistas participarán del CORESEC.