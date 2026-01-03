Perú tras ataque de EE. UU. en Venezuela: "El gobierno ilegítimo de Maduro violó los derechos del pueblo venezolano"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Cancillería se pronunció tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y consideró que el régimen venezolano violó los derechos humanos de su población.

Reafirman compromisos

A través de un comunicado en redes sociales, el Gobierno del Perú decidió mostrar su postura ante lo sucedido en la madrugada de este sábado en Venezuela. En ese sentido reafirmaron sus compromisos con los principios del Derechos Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas "respecto al mantenimiento de la paz", así como de la seguridad y la "solución pacífica de las controversias internacionales".

"El Perú está convencido que la delincuencia organizada transnacional constituye una grave amenaza para la seguridad hemisférica y la estabilidad de nuestros Estados. En ese sentido, ha seguido con especial preocupación la organización y acciones delictivas de cárteles de narcotráfico en Venezuela. El gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro violó los derechos humanos del pueblo venezolano y lo sometió a torturas, detenciones arbitrarias e ilegales", indicaron.

En ese sentido, el Ejecutivo realizó un llamado a "una pronta solución de la situación política" en Venezuela en beneficio de una "transición con pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos", así como atender las legítimas y genuinas aspiraciones del pueblo venezolano "de vivir en democracia" con el apoyo de la comunidad internacional.

Posición de otros países

Lo sucedido la madrugada de este sábado generó diversas reacciones de parte de los gobiernos extranjeros, hubieron quienes apoyaron las acciones de Estados Unidos, como el presidente de Argentina, Javier Milei; y quienes lo rechazaron, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

A través de un medio de comunicación, Milei expresó su apoyo a Estados Unidos y advirtió que ante una reunión del Consejo de Seguridad convocada de urgencia por la ONU acompañará la posición de EE. UU.

"Apoyo total a Estados Unidos, apoyo total a la moción de EEUU, no tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos", aseguró el presidente Milei en declaraciones a LN+.

Por su parte, Gustavo Petro, mediante sus redes sociales, rechazó lo sucedido en Venezuela y pidió una rápida acción de parte de la comunidad internacional.

"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", expresó Gustavo Petro a través de su cuenta de X.

Es así como el Gobierno del Perú, finalmente se ha pronunciado tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, solicitando una transición de gobierno pacífica.